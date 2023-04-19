"Акрон" организует фан-зоны для болельщиков в Тольятти и Жигулевске

В Жигулевске фан-зону посетят легендарные футболисты — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. У каждого болельщика будет возможность сфотографироваться, взять автограф и пообщаться со звездными гостями.
В среду, 19 апреля, в полуфинале Пути регионов "Фонбет" Кубка России по футболу тольяттинский "Акрон" сыграет с московским "Спартаком". Для болельщиков, желающих поддержать красно-черных, будут открыты фан-зоны. В Тольятти — у Дворца спорта "Волгарь", в Жигулевске — на площади Мира.
В Жигулевске фан-зону посетят легендарные футболисты — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов и Дмитрий Хлестов. У каждого болельщика будет возможность сфотографироваться, взять автограф и пообщаться со звездными гостями.