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Самарские айтишники рассказали о развитии IT-сферы в регионе

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В Самаре прошла конференция "В IT и точка", посвященная современным технологиям и профессиям будущего. Основная цель встречи — привлечь внимание молодежи к работе в области современных технологий. Организатор — компьютерная академия "Top", которая больше 20 лет готовит IT-специалистов.

Представители местных IT-компаний рассказали студентам и молодым специалистам о наиболее востребованных профессиях на рынке труда, возможностях трудоустройства и развитии отрасли в регионе.

Работодателю сегодня нужен молодой специалист, который знает несколько языков программирования и умеет работать с базами данных. В самарских вузах, колледжах и компьютерной академии "Top" молодые люди смогут получить базовые знания и основные навыки, необходимые для старта в отрасли.

На встрече со своими докладами выступили заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Виталий Бачурин и его коллега HR- бизнес-партнер Алена Яштынгина. Она рассказала о принципах подбора персонала в крупных компаниях. В частности, объяснила участникам конференции, как лучше вести себя на собеседовании и через какие этапы приема им предстоит пройти. Алена добавила, что сейчас "Ростелеком" ищет молодых инженеров, программистов, разработчиков и менеджеров.

"Сейчас всем нужна талантливая молодежь, нацеленная на развитие. Мы уделяем особое внимание работе с ней: у ребят есть наставники, новые сотрудники проходят специальные программы адаптации, мы вместе реализуем различные проекты", — уточнила она. В каждом филиале компании есть молодежные советы. Через них молодые специалисты принимают активное участие в развитии "Ростелекома". Они могут предлагать общественные инициативы или идеи по повышению эффективности работы.

Участие в конференциях или фестивалях увеличивает приток свежих кадров в компанию. Однако наиболее эффективна интеграция с учебными заведениями. Алена Яштынгина привела пример продуктивного сотрудничества ПАО "Ростелеком" с ПГУТИ и колледжем связи. Сейчас представители цифрового провайдера обсуждают с руководством учреждений введение специальных программ в учебный план.

Проверить свои знания на практике молодые специалисты могут, участвуя в современных разработках "Ростелекома". Виталий Бачурин рассказал о проектах компании, связанных с цифровизацией регионов. В их основе — безопасность, управление и комфорт. В ходе их реализации были установлены пункты экстренной связи, системы оповещения, видеонаблюдения, настроены точки доступа Wi-Fi.

Цифровизация от "Ростелекома" повысила скорость реакции на ЧС, управляемость регионом, качество городской среды, снизила уровень преступности, нарушений ПДД и, как следствие, аварийность на дорогах.

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