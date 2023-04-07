В Борском районе пожилой человек обрел семью

07.04.2023 12:09 Читали 15

В Самарской области в настоящее время в приемных семьях проживает более 170 пожилых людей. Несколько лет назад регион стал одним из первых субъектов в России, где началась работа по организации приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Благодаря этой работе за последние годы более 800 одиноких пожилых людей обрели семьи.

Одиноким пожилым людям в старости необходима помощь и поддержка. Многие одинокие пожилые люди и инвалиды, которые в силу возраста и физического состояния частично утратили способность к самообслуживанию, испытывают острую необходимость в семейной заботе. Одной из форм помощи таким людям является организация приемных семей. Теперь эта стационарозамещающая технология реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В самом конце прошлого года такая приемная семья появилась в Борском районе.

Пенсионерке Лидии Николаевне Петровой — 74 года. После института и до пенсии она проработала в отделе внутренних дел в Сергиевске. Родственников и детей у пожилой женщины нет. Когда заболела и перестала ходить, то осталась в полном одиночестве. На помощь пришла неравнодушная жительница Борского района Ольга Щанькина. Женщины были давно знакомы и поддерживали связь даже после того, как жизнь развела по разным районам. Когда Ольга Геннадиевна узнала о непростой жизненной ситуации Лидии Николаевны, то посоветовалась с мужем. Вместе приняли решение взять к себе в семью хоть и не родного, но близкого человека.

«Когда я находилась в тяжелом состоянии, Ольга с мужем не раздумывая приехали и забрали меня. Я сразу, как только сюда приехала, поняла — наконец-то я обрела семью», — вспоминает подопечная Лидия Петрова.

Ольга Щанькина, взявшая в свою семью пожилую женщину, рассказывает: «Мы ее привезли в лежачем состоянии, подлечили немножко, и она стала ходить с ходунками, теперь сама встает. Нам комфортно вместе жить». Как признаётся Ольга Геннадиевна, они с Лидией Николаевной теперь одна семья.

Для того чтобы создать приемную семью для одинокого пожилого человека или инвалида, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Создать ее могут совершеннолетние граждане, не являющиеся между собой близкими родственниками. Ухаживающему лицу государство предоставляет ежемесячную выплату.

«Каждый гражданин может обратиться в свой комплексный центр, и специалисты подскажут, подберут вместе с психологом необходимую семью для дальнейшего их проживания», — говорит заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа (отделение по м.р. Борский) Елена Васильева.