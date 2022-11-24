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Самарская область помогает восстанавливать дома и объекты жилищно-коммунального хозяйства Снежного

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Самарская область помогает городу-побратиму Снежное возвращаться к мирной жизни. В этом году работы проведены на 82 объектах, это больницы, школы, центры дополнительного образования, инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство. Оказывают поддержку и жителям домов, чьи квартиры пострадали от бомбежек со стороны украинских властей. В ходе рабочей поездки губернатор Дмитрий Азаров пообщался с ними.

Жительница многоквартирного дома в Изюмском переулке Снежного Светлана Калинская рассказала, что аварийные повреждения их дом получил 24 февраля этого года: "Было полдевятого вечера, мы уже собирались ложиться спать, как мне позвонила подруга: "Света, что-то летит!" Буквально секунды, я только успела встать с кровати и отойти, как упала ракета и покатилась, загорелась. Пробила крышу, потолок. Было темно, разлетелись осколки, порвало всю проводку, все было в дыму, пыли. Она просто разбила мне квартиру. Соседи услышали мой крик, взломали дверь, вызвали МЧС, "скорую". Мне оказали помощь. Около полугода я жила у мамы, потому что больше жить было негде".

Звонок подруги спас Светлане жизнь. "Мы по вечерам стараемся друг друга не беспокоить, и я не ожидала звонка. Но у нее был порыв позвонить", - добавила она.

За помощью с восстановлением жилья Светлана обращалась во все инстанции, и в администрации ей рассказали о работающих в городе представителях Самарской области. Квартиру привели в порядок в конце сентября. "Люди сразу отозвались. Я даже не ожидала такого. Все было очень хорошо, работали дружно, молодцы. Сделали просто отлично", - благодарит она.

В доме отремонтировали крышу, поменяли кровельное покрытие, укрепили пол. Несущие конструкции восстановлены, проведено обследование, угрозы обрушения нет. Губернатор Дмитрий Азаров поинтересовался качеством проведенных работ. "Сделали добротно, мне все нравится. Продолжаем дальше ремонт", - поделилась радостью горожанка.

По словам Светланы Калинской, в квартире основные работы сделаны, остались мелочи, и на Новый год они обязательно поставят елку. "Мы держимся. Победа будет за нами! Мы победим, все будет хорошо", - сказала она.

Также губернатор проверил проведенные ремонтные работы в городской котельной. Там заменили котел, и эффективность котельной повысилась. "Предыдущий котел был в три раза больше, но меньшей эффективности", - отметил глава администрации Снежного Александр Скворцов.

Восстановительные работы на объектах городской инфраструктуры продолжатся и в следующем году. Сейчас совместно с главой республики Денисом Пушилиным и администрацией города Снежное прорабатывается план работ на 2023 год.

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Назад. 24 ноября 2022
Самарская область помогает восстанавливать дома и объекты жилищно-коммунального хозяйства Снежного
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