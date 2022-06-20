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"Крылья Советов" продлили контракты со всем тренерским штабом

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Футбольный клуб "Крылья Советов" заключил новые соглашения заключены со всем тренерским штабом Игоря Осинькина: Арсеном Папикяном, Михаилом Семерней, Виктором Гаусом, Сергеем Булатовым и Владимиром Зеленовским.

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Ранее губернатор Самарской области сообщил, что "Крылья Советов" продлили контракт с главным тренером команды Игорем Осинькиным до конца сезона 2024/25.

"Это долгосрочное сотрудничество замечательного тренера с "Крыльями Советов". Именно Игорь Витальевич Осинькин — конструктор наших побед. Он поставил игру самой молодой, самой российской команды Премьер-лиги, в которую влюбились болельщики "Крыльев Советов" и любители футбола из других регионов нашей страны. Поздравляю всех болельщиков "Крыльев Советов" с этим главным кадровым решением нашего клуба, — отметил Дмитрий Азаров.

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Назад. 20 июня 2022
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