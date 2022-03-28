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Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году

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Федеральный сервисный центр (ФСЦ) Группы компаний ВСК победил в номинации "Лучшая клиентская служба" конкурса "Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2021".

Премия "Лучший ОЦО России и СНГ 2021" организована порталом CFO Russia и проводится уже 7-й год подряд. Торжественная Церемония награждения победителей состоялась в рамках Тридцатой конференции "Общие центры обслуживания — Саммит руководителей".

В финал конкурса вышло 14 компаний из разных уголков России: от Ростова-на-Дону до Красноярска. Среди конкурсантов были такие именитые компании, как Coca-Cola, "Магнит", "Лента", "Газпромнефть", "Северсталь" и другие. Членами жюри были действующие руководители ОЦО со стажем работы не менее 3 лет. ВСК одержала победу в номинации "Лучшая клиентская служба".

"Поздравляю команду с заслуженной победой. Быть компанией осознанного выбора для наших клиентов — стратегическая цель Группы ВСК. И достичь ее невозможно без сильного клиентского сервиса. Поэтому мы работаем над ним, каждый день. Мы гордимся, что наша клиентская служба стала лучшей в России и СНГ. Это результат большой и кропотливой работы профессиональной команды. Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде был открыт 3 года назад, а сегодня он в авангарде по стране и СНГ. Его важность для Группы компаний ВСК сложно переоценить. Ежемесячно наши коллеги обрабатываю более 150 тыс. обращений клиентов и партнеров, а уровень SLA составляет более 97%, " — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде является крупнейшим работодателем в регионе. Его команда насчитывает более 1300 специалистов и продолжает увеличиваться. Команда центра обеспечивает выполнение таких жизненно важных функций Компании как Сall-центр, подготовка договоров страхования, сопровождение партнеров, взаиморасчеты с клиентами и агентами компании, медицинский пульт, урегулирование убытков, а также широкий спектр информационных технологий.Федеральный сервисный центр сопровождает более 35 тыс. юридических лиц, среди которых крупнейшие российские и международные банки, автодилеры, лизинговые компании, ритейлеры, а также государственные корпорации федеральные и муниципальные органы управления. Среди клиентов ФСЦ: Ростех, Роскосмос, Почта России, Сбербанк, ВТБ, Группа М.Видео-Эльдорадо, Связной, Европлан, РОЛЬФ, Автомир, Hyundai Mobility, транспортная группа FESCO, Мираторг, Летуаль и другие компании.

Конкурс "Лучший ОЦО России и СНГ" проводится с 2015 года. В нем могут принять участие любые общие центры обслуживания, центры единого сервиса, единые центры обслуживания и аналогичные центры, в которых централизованы те или иные сервисные функции, в том числе колл-центры компаний. Его цели — популяризация достижений общих центров обслуживания, расположенных в РФ и странах СНГ, а также обмен опытом между центрами обслуживания и повышение эффективности их деятельности. Награда от CFO Russia означает наивысшее профессиональное признание качества и эффективности работы Общего центра обслуживания.

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Назад. 28 марта 2022
Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году
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