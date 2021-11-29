Сборная России по гандболу заняла второе место на Intersport Cup 2021

29.11.2021 11:24 Читали 5

Национальная сборная России, за которую играют четыре спортсменки из ГК "Лада" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), по итогам "Intersport Cup 2021" в норвежском Бергене заняла второе место, обыграв в заключительном матче команду хозяек турнира.

Волевая победа, вырванная на последних секундах, не принесла россиянкам главный трофей "Кубка Интерспорта" по разнице мячей в играх между тремя сборными, набравшими равное количество очков. Зато укрепила их психологическое состояние и уверенность в себе в преддверии чемпионата мира в Испании (1-19 декабря), подготовка к которому практически завершена.

В стартовой встрече с кореянками наши буквально разметали своих визави в первом тайме. Ближе к середине второго довели преимущество до 15-ти мячей, вслед за чем существенно ослабили давление, благодушно позволив соперницам продемонстрировать умение играть в гандбол. С голландками первая половина встречи нам, наоборот, не удалась, но после перерыва существенная разница была ликвидирована (21:21). Только вот концовка снова не заладилась, на российскую команду хлынул поток удалений, и действующие чемпионки мира победили с перевесом в три мяча.

Принципиальнейшая битва с норвежками шла более равномерно, чем оба предыдущих поединка. Хотя разницу "плюс 3", достигнутую к перерыву и удерживаемую до 52-й минуты, россиянкам сохранить не удалось. Норвежки даже было вырвались вперед (28:27). Но за минуту до конца Карина Сабирова счет сперва после российского тайм-аута сравняла. А после такой же норвежской "планерки" наши не только успешно отбились, но и успели образцово вычертить стремительную атакующую четырехходовку. Мяч был доставлен открывшейся на шестиметровой линии Анастасии Илларионовой, и та поставила победную точку за пару секунд до финального свистка.