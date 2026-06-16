Первая сенсация чемпионата мира по футболу

Матч, проходивший на стадионе "Мерседец-Бенц Арена" в Атланте в присутствии более 67 тысяч зрителей, завершился нулевой ничьей.

Сборная Испании владела преимуществом от начала и до конца встречи, но сборная небольшого островного государства героически смогла выстоять против, казалось бы, явного фаворита и набрала не только первый в своей истории зачетный балл в дебютном матче на чемпионате мира, но и сохранила ворота в неприкосновенности. Игрок тольяттинского "Акрона" Желсон Беншимол, к сожалению, в составе сборной Кабо-Верде на поле не появился.