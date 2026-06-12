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Стали известны даты публикации результатов ОГЭ в Самарской области

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Выпускники девятых классов Самарской области уже в ближайшие дни начнут узнавать результаты государственной итоговой аттестации. Первыми будут опубликованы итоги экзамена по математике, который школьники сдавали 2 июня.

После завершения каждого экзамена работы проходят обязательную проверку и обработку, поэтому результаты становятся доступны не сразу. Обычно на это требуется около двух недель.

Согласно утвержденному графику, результаты экзаменов основного периода будут опубликованы в следующие сроки:

  • математика (2 июня) — не позднее 16 июня;
  • предметы по выбору (5 июня) — до 18 июня;
  • информатика и иностранные языки (6 июня) — до 19 июня;
  • русский язык (9 июня) — до 23 июня;
  • предметы по выбору (16 июня) — до 30 июня;
  • предметы по выбору (19 июня) — до 2 июля.

Для участников, которые не смогут пройти аттестацию в основные сроки, предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов. Он пройдет с 3 по 25 сентября.

Ознакомиться с полученными баллами выпускники смогут через официальные сервисы публикации результатов государственной итоговой аттестации.

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