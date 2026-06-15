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Авито Авто выяснил, почему покупатели выбирают машины с пробегом у дилеров

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Покупка автомобиля с пробегом связана с большим количеством нюансов — от технического состояния машины до юридических аспектов сделки. При этом для многих важно кто именно продает машину — ведь от этого зависит надежность покупки и удобство оформления. Исследование Авито Авто показало, что 26% покупателей выбирают покупку у дилера именно из-за надежности сделки, а 25% — из-за возможности получить полную информацию об автомобиле и убедиться в отсутствии скрытых дефектов. Информацией о том, какие факторы играют ключевую роль при выборе машины с пробегом и что может дать покупка у дилера, поделился, Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении "Дилеры" в Авито Авто.

1. Юридическая чистота

По данным исследования Авито Авто, 26% покупателей выбирают покупку у дилера из-за надежности сделки. Дилеры тщательно проверяют машины еще на этапе трейд-ина, а перед продажей дилеры проводят комплексную диагностику автомобиля: оценивают кузов толщиномером, проверяют двигатель, трансмиссию, подвеску и электронику. Также при подготовке автомобиля к продаже специалисты приводят в порядок салон и кузов — проводят химчистку, полировку и другие косметические работы.

Дилеры проверяют историю и юридический статус автомобиля: уточняют реальный пробег и состояние подушек безопасности, а также могут предоставить отчёт Автотеки. В нем отражаются история регистраций и количество владельцев, сведения о ДТП, страховые расчеты и оценка стоимости ремонта, использование в такси или каршерингах, участие в аукционах, юридические нарушения и другие важные детали.

Сделка с дилером фиксируется официально с договором и наличием чеков. Благодаря этому покупатель получает не только защиту от юридических проблем, но и возможность при необходимости подтвердить условия сделки перед законом.

2. Гарантии

Согласно опросу, 25% покупателей предпочитают покупать автомобиль у дилера, поскольку это гарантирует защиту от серьезных поломок и дефектов.

Покупатели особенно переживают из-за скрытых дефектов. Поэтому дилеры, как правило, предоставляют гарантии на ключевые механизмы автомобиля — двигатель, коробку передач, рулевой механизм, тормозную систему — или берут на себя обязательства по ремонту в течение определенного срока после покупки.

При этом покупатель защищен законом. В рамках законодательства о защите прав потребителей он может вернуть автомобиль в течение первых 14 дней, если обнаружится существенный скрытый дефект, либо требовать бесплатного устранения неисправностей.

3. Широкий выбор

По результатам исследования, 24% покупателей приобрели автомобиль у дилера, так как искали конкретную модель, которую удалось найти только в салоне. Ассортимент у дилерских центров отличается разнообразием — здесь можно найти разные модели, комплектации и модификации автомобилей. Среди предложений часто встречаются машины среднего и премиального класса в хорошем состоянии.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом у дилера весной 2026 года составила 1,92 млн рублей. Наибольший спрос на такие машины в 2026 году наблюдается в Краснодарском крае (+52,3% относительно среднего спроса по РФ), Самарской области (+48,7%), Москве (+31,8%), Санкт-Петербурге (+24,8%) и Саратовской области (+22,6%).

4. Консультации и спецпредложения

Для четверти покупателей выбор автомобиля с пробегом у дилера связан с возможностью получить консультацию и помощь в выборе. Такую консультацию могут дать прямо в дилерском центре: специалисты расскажут о состоянии автомобиля, возможных расходах на обслуживание и о том, на что стоит обратить внимание при осмотре.

Также помощь можно получить онлайн через сервис Авито Селект, где эксперты бесплатно проверяют историю автомобиля, помогают с подбором автомобиля, консультируют по возникающим вопросам и могут организовать профессиональный видеоосмотр.

Исследование показало, что 22% покупателей выбрали покупку у дилера из-за наличия специальных предложений и акций при покупке автомобиля с пробегом. Дилеры предоставляют клиентам различные бонусы: скидки, гарантии на ремонт, автокредит от 0,01%, комплект шин или бесплатный полис каско.

При этом для покупателей также важно понимать реальную цену автомобиля. На Авито Авто введен значок "Фиксированная цена", который можно встретить в объявлениях о продаже автомобилей от дилеров. Этот бейдж присваивается, если продавец не требует выполнения дополнительных условий — например, оформления кредита, страховки или трейд-ин. В этом случае указанная в объявлении цена действительно является окончательной.

5. Безопасность покупки

По данным аналитики Авито Авто, в среднем спрос на покупку автомобилей с пробегом у дилеров за год вырос на 15,2%. В ответ на этот запрос дилерские центры начинают развивать дополнительные сервисы и инструменты, которые упрощают процесс покупки автомобиля. В частности, в последнее время дилеры стали предлагать помощь с доставкой автомобиля из другого города.

"На рынке становится больше ответственных дилеров, которые предлагают честные условия и работают прозрачно. Согласно данным Автотеки, 9 из 10 среди автомобилей от дилеров имеют положительные рекомендации ИИ. Со своей стороны мы постоянно проводим регулярные выездные и онлайн-проверки, просим подтверждать данные об автомобилях и проводим тайные выезды, чтобы оценить тот опыт, который реально получит будущий покупатель. На нашей платформе также есть определенные значки, которые подтверждают у дилера соблюдение базовых условий прозрачности и качества — "Проверенный партнёр", "Фиксированная цена", "Документы проверены", — комментирует Кирилл Поляков.

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