В "Горький Центре" открылась выставка о женщинах в литературе XIX века

Название проекта — осколок феминитива "поэтка", который вместе с термином "авторица" ввела в русском языке в 1842 году Александра Зражевская — прозаик, публицист и критик.

Героини выставки — Александра Бострём и Александра Зражевская, Надежда Дурова, Авдотья Панаева и Софья Ковалевская. Каждой женщине посвящена своя инсталляция. Их истории, по словам сотрудника Самарского музея имени Горького Ильи Приданцева, — это истории борьбы за литературную идентичность и право реализовать творческий импульс. Выставка завершается видеоинсталляцией в коридоре — голосами пяти современных самарских поэток и авториц.

Илья Приданцев объяснил, какую мысль выставка о женщинах XIX века несет сегодня: "Мы этим проектом перебрасываем мостик. Сегодня женская проза, особенно женский нонфикшн, это на самом деле та литература, которая занимает большую часть литературного процесса. Потрясающие женщины-писательницы сегодня в литературе существуют, но мы этим проектом рассказываем, как всё начиналось и откуда всё пошло, в том числе женское письмо".

Среди участниц современной части проекта — поэтки Анастасия Устинова и Полина Ярыгина.

Анастасия Устинова призналась, что несколько лет назад скептически относилась к феминитивам, а приглашение на выставку ее приятно удивило. "Практика показывает, что мы взрослеем тем, против чего когда-то боролись", — сказала она.

Полина Ярыгина восприняла участие в проекте как ответственность. "Если мне удалось что-то внести сюда хорошее, какое-то поэтическое слово, привнести свою женственность, то я думаю, что всё удалось", — сказала она.