16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

3D-моделирование и CAD-системы в ПГУТИ: практический подход

Читали: 9

Кандидат технических наук и доцент кафедры прикладной информатики Елена Александровна Богданова — это истинный хранитель знаний и наставник, чья страсть к преподаванию зажглась в стенах ПГУТИ 32 года назад. Придя в профессию, как она сама говорит, "случайно", Елена Александровна моментально осознала, что это ее призвание. Начав с инженерной графики, она адаптировалась к технологическим революциям и сегодня обучает студентов тонкостям 3D-моделирования и работе с передовыми CAD-системами. Но ее миссия не ограничивается передачей знаний — Елена Александровна сама неустанно учится, чтобы ее выпускники всегда были на пике самых актуальных профессиональных навыков в сфере прикладной информатики.

Фото: Ольга НИКИТИНА

Практика — ключ к мастерству, теория — лишь начало пути

Елена Александровна выстроила учебный процесс так, чтобы практические занятия занимали львиную долю времени. Эта методика доказала свою эффективность. Одной теории по 3D-моделированию и CAD-системам недостаточно, чтобы стать истинным профессионалом. Нужно много практики. "Поэтому наши занятия — это погружение в мир системы трехмерного моделирования "КОМПАС-3D" для работы с CAD-системами и интенсивная практика 3D-моделирования. И когда наши выпускники приходят на реальные проекты, они уже вооружены глубоким пониманием инструментов, интуитивно ориентируются в интерфейсе, владеют специальными командами и, что самое главное — имеют бесценный практический опыт самостоятельного создания 3D-моделей или даже онлайн-игр и проектов!", — рассказывает Елена Богданова. 

В процессе обучения неизбежны трудности, но лабораторные работы и созданы для того, чтобы без риска "набить шишки", под чутким руководством преподавателя найти и исправить ошибки, извлечь из них ценный урок. "Приходит студент, расстроенный: "У меня текстура не запекается!" — делится недавней историей Елена Александровна. — Мы вместе шаг за шагом разбираемся, что было сделано не так. Часто оказывается, что, не проработав одни этапы, студент приступает к следующим, упустив важные нюансы. Ему мгновенно становится очевидно, к чему приводит такая спешка. Стоит переделать все как положено — и вот она, сияющая 3D-модель, результат его труда!"

Аналогичные ситуации возникают и при освоении CAD-систем. Здесь на помощь студентам приходят методические пособия, разработанные Еленой Александровной. Написанные простым, понятным языком и богато иллюстрированные, они позволяют студентам самостоятельно находить корни своих ошибок, сопоставляя используемые инструменты и наглядно выявляя некорректно заданные параметры.

Освоение 3D-моделирования и CAD-систем сродни обу­чению игре на музыкальном инструменте. Когда человек владеет теорией и имеет перед собой нотный лист, дальнейшее развитие его таланта зависит исключительно от приложенных усилий и времени, посвященного практике. Более того, именно он выбирает, какую "музыку" будет создавать, а диапазон его возможностей поистине безграничен.

Что творят студенты с помощью системы КОМПАС-3D и 3D-моделирования

Обучение CAD-системам в ПГУТИ проходит на базе мощной российской системы трехмерного моделирования "КОМПАС-3D". Эта разработка, полностью соответствующая всем стандартам, активно используется на ведущих промышленных предприятиях Самары и всей России. С помощью "КОМПАС-3D" студенты создают чертежи, модели для производства продукции, разрабатывают детали и даже создают анимацию, оживляя механизмы, разбирая их на составляющие и собирая вновь. Инструментарий "КОМПАС-3D" достаточен для всестороннего моделирования: твердотельного (моделирование сложных форм), поверхностного (например, создание тапочек), сплайн-моделирования (лопатки двигателя самолета) и т. п.

"КОМПАС-3D" не предназначен для создания высокохудожественных и фотореалистичных изображений. Как отмечает Елена Александровна, его сила в практическом применении для создания проектов в ключевых отраслях: авиационной, железнодорожной, автомобильной, строительной, военной и рекламной.

3D-проект внеземного кампуса для комфортного проживания группы исследователей

Сфера применения 3D-моделирования не менее обширна: наука, сельское хозяйство, реклама, дизайн, игровая индустрия, кино, мультипликация, 3D-печать, робототехника (например, компоненты "умного дома"), демонстрационные проекты, медицина.

"Сегодня сложно найти сферу, где 3D-моделирование не находит своего применения, — делится Елена Богданова. — Оно применяется и для помощи бойцам на СВО: моделируются конструкции БПЛА, а таже комплектующие детали для их ремонта и восстановления, которые распечатываются на 3D-принтерах, создаются симуляторы для обучения управлению БПЛА в различных условиях".

Особо Елена Александровна отмечает роль искусственного интеллекта, который становится незаменимым помощником в генерации идей для проектов и в процессе 3D-моделирования. Взаимодействие ИИ и 3D-моделирования — это неизведанная территория, которую Елена Александровна и ее студенты смело исследуют, подобно первооткрывателям, прокладывая путь в будущее.

Студенты ПГУТИ: инженеры по призванию или художники по натуре?

Для тех, кто выбрал ПГУТИ сердцем, и кто истинно стремится к знаниям, процесс обучения в вузе легкий и продуктивный. По наблюдениям преподавателя, многое зависит от школьной подготовки и от склада ума: для гуманитариев освоение компьютерной графики в техническом вузе может стать настоящим вызовом.

Однако не стоит заблуждаться: 3D-моделирование — это далеко не сугубо техническая дисциплина. "Важен и художественный потенциал: насмотренность, вкус, внутренняя эстетика. Наличие навыков программирования значительно расширяет список потенциальных работодателей, делая студента поистине ценным специалистом", — отмечает Елена Богданова.

Современные программы 3D-моделирования позволяют создавать уникальные изображения и анимации с помощью скриптов. Студенты-программисты, углубляющиеся в 3D-моделирование, часто выбирают создание онлайн-игр для своих дипломных проектов.

Главная цель студентов в освоении 3D-моделирования — разрабатывать высокохудожественные, реалистичные и захватывающие проекты, достигать такого уровня мастерства, чтобы модели могли быть интегрированы в виртуальную реальность.

Студенты, увлекшиеся 3D-моделированием еще в школе и имеющие базовые навыки, стремятся попасть в группу олимпиадников по 3D-моделированию. "Конкурс в эту группу очень высок, а предпочтение отдается кандидатам с уже имеющимися знаниями и весомым портфолио, — рассказывает Елена Александровна. — Эти ребята регулярно участвуют в Международной олимпиаде "IT-планета". Стоит отметить, что в 2025 году две команды Елены Богдановой вышли в полуфинал олимпиады, а одна из них — со вторым результатом! И это при огромном конкурсе, когда за право победителя боролось 143 команды и только 10 могли выйти в полуфинал.

Выпускники ПГУТИ: покоряя вершины профессии

Среди выпускников ПГУТИ много тех, кто остается верным выбранной специальности. "Некоторые мои дипломницы остаются работать в ПГУТИ. А тех, кто ушел в мир моделирования, я с удовольствием приглашаю на свои лекции, — рассказывает Елена Александровна. — Недавно к нам приходила моя бывшая студентка, ныне магистрантка. Она поделилась своим опытом моделирования макета кровеносной и капиллярной системы человека для студентов медицинского университета". Есть и такие, кто начинает строить карьеру еще во время учебы. Так, одну из студенток Богдановой пригласили на работу в студию 3D-моделирования, и сейчас девушка работает уже на уровне "middle". С гордостью Елена Александровна рассказывает про своих студентов, разработавших игры "с нуля" (от идеи до реализации), а также про студента, мастерски освоившего "КОМПАС-3D", создавшего модели для частной мебельной компании.

Версия для печати

В России и мире

Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

#яПомогаю на Авито: самарцы активно предлагают помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Жители Самарской области готовы оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане — начиная с 3 апреля на Авито с хэштегом #яПомогаю размещено 294 объявления. Гуманитарная кампания была запущена на платформе и продлится до 1 мая.

Культура и стиль

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Люди

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она