3D-моделирование и CAD-системы в ПГУТИ: практический подход

Практика — ключ к мастерству, теория — лишь начало пути

Елена Александровна выстроила учебный процесс так, чтобы практические занятия занимали львиную долю времени. Эта методика доказала свою эффективность. Одной теории по 3D-моделированию и CAD-системам недостаточно, чтобы стать истинным профессионалом. Нужно много практики. "Поэтому наши занятия — это погружение в мир системы трехмерного моделирования "КОМПАС-3D" для работы с CAD-системами и интенсивная практика 3D-моделирования. И когда наши выпускники приходят на реальные проекты, они уже вооружены глубоким пониманием инструментов, интуитивно ориентируются в интерфейсе, владеют специальными командами и, что самое главное — имеют бесценный практический опыт самостоятельного создания 3D-моделей или даже онлайн-игр и проектов!", — рассказывает Елена Богданова.

В процессе обучения неизбежны трудности, но лабораторные работы и созданы для того, чтобы без риска "набить шишки", под чутким руководством преподавателя найти и исправить ошибки, извлечь из них ценный урок. "Приходит студент, расстроенный: "У меня текстура не запекается!" — делится недавней историей Елена Александровна. — Мы вместе шаг за шагом разбираемся, что было сделано не так. Часто оказывается, что, не проработав одни этапы, студент приступает к следующим, упустив важные нюансы. Ему мгновенно становится очевидно, к чему приводит такая спешка. Стоит переделать все как положено — и вот она, сияющая 3D-модель, результат его труда!"

Аналогичные ситуации возникают и при освоении CAD-систем. Здесь на помощь студентам приходят методические пособия, разработанные Еленой Александровной. Написанные простым, понятным языком и богато иллюстрированные, они позволяют студентам самостоятельно находить корни своих ошибок, сопоставляя используемые инструменты и наглядно выявляя некорректно заданные параметры.

Освоение 3D-моделирования и CAD-систем сродни обу­чению игре на музыкальном инструменте. Когда человек владеет теорией и имеет перед собой нотный лист, дальнейшее развитие его таланта зависит исключительно от приложенных усилий и времени, посвященного практике. Более того, именно он выбирает, какую "музыку" будет создавать, а диапазон его возможностей поистине безграничен.

Что творят студенты с помощью системы КОМПАС-3D и 3D-моделирования

Обучение CAD-системам в ПГУТИ проходит на базе мощной российской системы трехмерного моделирования "КОМПАС-3D". Эта разработка, полностью соответствующая всем стандартам, активно используется на ведущих промышленных предприятиях Самары и всей России. С помощью "КОМПАС-3D" студенты создают чертежи, модели для производства продукции, разрабатывают детали и даже создают анимацию, оживляя механизмы, разбирая их на составляющие и собирая вновь. Инструментарий "КОМПАС-3D" достаточен для всестороннего моделирования: твердотельного (моделирование сложных форм), поверхностного (например, создание тапочек), сплайн-моделирования (лопатки двигателя самолета) и т. п.

"КОМПАС-3D" не предназначен для создания высокохудожественных и фотореалистичных изображений. Как отмечает Елена Александровна, его сила в практическом применении для создания проектов в ключевых отраслях: авиационной, железнодорожной, автомобильной, строительной, военной и рекламной.

3D-проект внеземного кампуса для комфортного проживания группы исследователей

Сфера применения 3D-моделирования не менее обширна: наука, сельское хозяйство, реклама, дизайн, игровая индустрия, кино, мультипликация, 3D-печать, робототехника (например, компоненты "умного дома"), демонстрационные проекты, медицина.

"Сегодня сложно найти сферу, где 3D-моделирование не находит своего применения, — делится Елена Богданова. — Оно применяется и для помощи бойцам на СВО: моделируются конструкции БПЛА, а таже комплектующие детали для их ремонта и восстановления, которые распечатываются на 3D-принтерах, создаются симуляторы для обучения управлению БПЛА в различных условиях".

Особо Елена Александровна отмечает роль искусственного интеллекта, который становится незаменимым помощником в генерации идей для проектов и в процессе 3D-моделирования. Взаимодействие ИИ и 3D-моделирования — это неизведанная территория, которую Елена Александровна и ее студенты смело исследуют, подобно первооткрывателям, прокладывая путь в будущее.

Студенты ПГУТИ: инженеры по призванию или художники по натуре?

Для тех, кто выбрал ПГУТИ сердцем, и кто истинно стремится к знаниям, процесс обучения в вузе легкий и продуктивный. По наблюдениям преподавателя, многое зависит от школьной подготовки и от склада ума: для гуманитариев освоение компьютерной графики в техническом вузе может стать настоящим вызовом.

Однако не стоит заблуждаться: 3D-моделирование — это далеко не сугубо техническая дисциплина. "Важен и художественный потенциал: насмотренность, вкус, внутренняя эстетика. Наличие навыков программирования значительно расширяет список потенциальных работодателей, делая студента поистине ценным специалистом", — отмечает Елена Богданова.

Современные программы 3D-моделирования позволяют создавать уникальные изображения и анимации с помощью скриптов. Студенты-программисты, углубляющиеся в 3D-моделирование, часто выбирают создание онлайн-игр для своих дипломных проектов.

Главная цель студентов в освоении 3D-моделирования — разрабатывать высокохудожественные, реалистичные и захватывающие проекты, достигать такого уровня мастерства, чтобы модели могли быть интегрированы в виртуальную реальность.

Студенты, увлекшиеся 3D-моделированием еще в школе и имеющие базовые навыки, стремятся попасть в группу олимпиадников по 3D-моделированию. "Конкурс в эту группу очень высок, а предпочтение отдается кандидатам с уже имеющимися знаниями и весомым портфолио, — рассказывает Елена Александровна. — Эти ребята регулярно участвуют в Международной олимпиаде "IT-планета". Стоит отметить, что в 2025 году две команды Елены Богдановой вышли в полуфинал олимпиады, а одна из них — со вторым результатом! И это при огромном конкурсе, когда за право победителя боролось 143 команды и только 10 могли выйти в полуфинал.

Выпускники ПГУТИ: покоряя вершины профессии

Среди выпускников ПГУТИ много тех, кто остается верным выбранной специальности. "Некоторые мои дипломницы остаются работать в ПГУТИ. А тех, кто ушел в мир моделирования, я с удовольствием приглашаю на свои лекции, — рассказывает Елена Александровна. — Недавно к нам приходила моя бывшая студентка, ныне магистрантка. Она поделилась своим опытом моделирования макета кровеносной и капиллярной системы человека для студентов медицинского университета". Есть и такие, кто начинает строить карьеру еще во время учебы. Так, одну из студенток Богдановой пригласили на работу в студию 3D-моделирования, и сейчас девушка работает уже на уровне "middle". С гордостью Елена Александровна рассказывает про своих студентов, разработавших игры "с нуля" (от идеи до реализации), а также про студента, мастерски освоившего "КОМПАС-3D", создавшего модели для частной мебельной компании.