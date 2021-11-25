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ПСБ подключился к Yandex Pay

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ПСБ подключился к платежному сервису Yandex Pay, что расширяет возможности оплаты в интернет-магазинах и упрощает процесс онлайн-покупок. Теперь для оплаты товаров и услуг покупателям достаточно иметь аккаунт на Яндексе и привязанную к нему банковскую карту.

Покупатель, попадая на страницу оплаты магазина, подключенного к эквайрингу ПСБ, может выбрать Yandex Pay — система сама предложит карту для списания суммы, а клиенту останется только подтвердить операцию.

"Мы продолжаем совершенствовать функционал для пользователей интернет-эквайринга ПСБ, расширяя выбор удобных способов оплаты товаров и услуг. Наше решение особенно интересно малому и среднему бизнесу, развивающему дистанционные продажи — интеграция платежного сервиса с одной из самых востребованных экосистем позволит привлечь клиентов, которые предпочитают онлайн-сервисы, повышающие качество, скорость и удобство взаимодействия между продавцом и покупателем. Новый инструмент упростит процесс оплаты для покупателей, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при выборе способа оплаты через Yandex Pay не потребуется вручную вводить реквизиты карты, что, в том числе, повысит надежность при совершении покупок на крупные суммы", — отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

"Мы стремимся к тому, чтобы все желающие могли быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью Yandex Pay, а сайты увеличивали за счет него конверсию. Партнерство с ПСБ — еще один шаг на пути к этой цели", — подчеркнул Александр Головин, руководитель сервиса Yandex Pay.

Оплата через Yandex Pay возможна по картам Mastercard, Visa и "Мир", выпущенных любым банком России.

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Назад. 25 ноября 2021
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