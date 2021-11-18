Площадь нового самарского зоопарка составит 18 га

18.11.2021 15:06 Читали 13

В Самарской области появится новый зоопарк общей площадью 18 га, сообщает региональное министерств культуры.

О том, где будет расположен новый зоопарк, не сообщается. Однако на заседании комитета по культуре в губдуме, прошедшем на этой неделе, озвучивалось, что площадка находится в Южном городе.

В минкульте поясняют необходимость строительства нового зоопарка тем, что действующий не соответствуют нормам и не сможет пройти лицензирование. Часть его вольеров не соответствуют новым требованиям, а на имеющейся территории зоопарка 0,58 га постройка новых или модернизация старых вольеров, для приведения их в соответствие с нормативами, невозможна.