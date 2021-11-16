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"ВСК - Линия жизни": годовая доходность по полисам страхования жизни составила 27,36%

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В ноябре компания "ВСК - Линия жизни" выплатит клиентам более 24,7 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье".

Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в следующие периоды:

— c 01.10.2018 по 15.10.2018 года;

— с 01.10.2019 по 15.10.2019 года.

По части полисов доходность составила 27,36%.

Всего с начала 2021 года компания "ВСК - Линия жизни" осуществила более 13 тысяч выплат на общую сумму 6,7 млрд рублей. Крупнейшая выплата по программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" за первые 10 месяцев 2021 года превысила 2,2 млн рублей. Максимальная выплата по риску "Уход из жизни", которую получил Выгодоприобретатель застрахованного с начала 2021 года, составила 2,8 млн рублей, что в два раза превышает страховой взнос по договору.

По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).

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Назад. 16 ноября 2021
"ВСК - Линия жизни": годовая доходность по полисам страхования жизни составила 27,36%

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