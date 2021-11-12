Туристы рассказали, с какими запахами у них ассоциируется Самара

Самыми запоминающимися оказались запахи хвои и моря в Ялте, об этом рассказали 29% опрошенных. На втором месте – аромат моря и магнолии в Сочи, об этом упомянули 20%. И замыкает тройку Санкт-Петербург с воспоминаниями о воде и холоде – 17%.
Самара заняла в рейтинге 6 место. Столица региона пахнет Волгой и «Шоколадкой», так ответили 8% респондентов.
ТОП-10 самых запоминающихся запахами городов выглядит так:
- Ялта — аромат хвои и моря, 29%
- Сочи — запах моря и магнолии, 20%
- Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17%
- Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9%
- Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8%
- Самара — запах Волги и «Шоколадки», 8%
- Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5%
- Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3%
- Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5%
Авторы проекта предполагают, что запах может стать элементом идентификации региона, и думают разработать духи для каждого из городов. Так появится новый вид сувениров.