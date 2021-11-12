16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Туристы рассказали, с какими запахами у них ассоциируется Самара

Читали 10

Калининградские парфюмеры захотели выяснить, с какими ароматами ассоциируются города России у туристов. Опрос в соцсетях проводил один из сервисов бронирования жилья для отдыха.

Самыми запоминающимися оказались запахи хвои и моря в Ялте, об этом рассказали 29% опрошенных. На втором месте – аромат моря и магнолии в Сочи, об этом упомянули 20%. И замыкает тройку Санкт-Петербург с воспоминаниями о воде и холоде – 17%.

Самара заняла в рейтинге 6 место. Столица региона пахнет Волгой и «Шоколадкой», так ответили 8% респондентов.

ТОП-10 самых запоминающихся запахами городов выглядит так:

  1. Ялта — аромат хвои и моря, 29%
  2. Сочи — запах моря и магнолии, 20%
  3. Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17%
  4. Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9%
  5. Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8%
  6. Самара — запах Волги и «Шоколадки», 8%
  7. Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5%
  8. Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3%
  9. Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5%

Авторы проекта предполагают, что запах может стать элементом идентификации региона, и думают разработать духи для каждого из городов. Так появится новый вид сувениров.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 ноября 2021
В Самарской области задержан убийца бобров
Экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации с Covid-19
Врачи Самарского онкодиспансера выполнили сложнейшие операции по эндопротезированию пораженных суставов
Туристы рассказали, с какими запахами у них ассоциируется Самара

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она