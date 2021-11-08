16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области завершается создание уникальных муралов, посвященных Дню народного единства

Читали 8

В трех городах Самарской области в рамках общественной акции «Мы – едины!», приуроченной ко Дню народного единства, завершается создание уникальных муралов – красочных изображений на фасадах зданий, посвященных подвигу ополчения. Сегодня, 4 ноября, на одной из площадок с инициаторами акции и художниками пообщался Губернатор Дмитрий Азаров.

Муралы посвящены теме освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Масштабные изображения русских воинов, отсылающие к образам предводителей народного ополчения, создаются в Самаре  (Ново-Садовая, 22), Тольятти (ул. Ворошилова, 2а) и Сызрани (ул. Володарского, 12). Работы будут полностью завершены уже в ближайшие несколько дней. По приглашению инициаторов акции и художников уже практически готовый мурал в столице региона оценил Дмитрий Азаров.

Как рассказал Денис Кандалин (творческий псевдоним Vertigo), руководитель команды опытных самарских художников, работающих над проектом, сюжеты трех муралов похожи, но все же разные. «Возникла идея создать муралы ко Дню народного единства. Мы выбрали здания в Самаре, Тольятти и Сызрани с учетом их месторасположения, чтобы потом изображения были хорошо видны. Каждый мурал имеет специфику. Мы не пытались что-то повторить — использовали свои эскизы и стиль. Такие работы нужны, чтобы люди, особенно молодое поколение, не забывали свои корни, знали историю нашей страны»,  — отметил Денис Кандалин.

Глава региона подчеркнул важность подобных общественных инициатив, направленных на увековечивание памяти о важнейших событиях истории России. «Такие даты как 4 ноября – это возможность вспомнить о героических традициях нашей страны, подвиге наших предков. Важно, чтобы люди знали суть Дня народного единства, историю возникновения праздника. Это память о том, что, только объединившись, можно справиться с врагом. И сегодня мы боремся с общим врагом – короновирусной инфекцией. Только вместо воинов на передовой медики, а наша броня, кольчуга, шлем, орудие – это вакцинация. Только объединившись, поддерживая друг друга, мы сможем побороть пандемию», — сказал Губернатор.

Эскизы будущих изображений разрабатывались и согласовывались с участием историков и экспертов. «Картины несколько стилизованы для  художественной выразительности, но максимально приближены к исторической действительности. При разработке эскизов мы опирались на сохранившиеся в музеях образцы доспехов и оружия той эпохи. Для уличного арта это очень достойная работа. Важно, что такие муралы несут в себе функцию просвещения, привлечения дополнительного внимания людей к истории страны», — считает Иван Пятых, историк и специалист по военной истории России.

Губернатор поинтересовался, обсуждалось ли предложение по созданию муралов с местными жителями и как они реагируют на обновленный фасад дома.

«Нанесение муралов согласовано с районной администрацией и собственниками помещений многоквартирных домов. Идею и эскиз люди поддержали», — сказала  председатель ТОС №1 Октябрьского района Самара Елена Пронина«Интерес к нашей работе постоянный. Люди останавливаются, смотрят, фотографируют, спрашивают. Сначала реагировали настороженно, а когда стал появляться образ мурала, то уже позитивно», — добавил Денис Кандалин.  «Очень красиво!  Я рада, что на фасаде нашего дома такое изображение появилось»,- поделилась своими впечатлениями   жительница дома Галина Вырвич.

Дмитрий Азаров вместе с художниками и местными жителями обсудили предложения по организации подсветки мурала и благоустройству сквера, расположенного напротив дома. Также председатель ТОС №1 Октябрьского района озвучила проект инициативной группы жителей – разместить на фасадах близлежащих домов вдоль спуска к Волге муралы, посвященные легендарной советской летчице и Герою Советского Союза Полине Осипенко«Надо все эти предложения людей внимательно изучить и отработать. Все конструктивные идеи жителей должны получать поддержку», — обратился Губернатор и поручил проработать вопрос главе города Елене Лапушкиной.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 ноября 2021
Срок действия QR-кодов остается прежним
"Крылья Советов" обыграли "Химки"
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства
В Самарской области завершается создание уникальных муралов, посвященных Дню народного единства

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

Ровно 80 лет назад - 15 октября 1941 года - Госкомитет обороны СССР принял решение об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР города Москвы. Фотовыставка "Куйбышев - запасная столица" создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и реализуется совместно с департаментом культуры города Москвы.

Он и она