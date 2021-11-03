В единый день вакцинации более 1000 человек сделали прививку от коронавируса в пункте на площадке областной библиотеки

03.11.2021 12:29 Читали 15

2 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел единый день вакцинации от COVID-19. Прививочный пункт работал с 8.00 до 20.00. Все желающие могли спокойно, без очередей сделать прививку от коронавируса или пройти повторную вакцинацию. Уже в первые три часа в пункте прошли вакцинацию более 300 человек. Всего за день сделали прививку более 1000 жителей областной столицы. В итоге акцию решено провести и завтра – мобильные бригады в библиотеке будут работать также с 8.00 до 20.00.

«Мы создали конвейерный формат работы: от входа до выхода расположены по очереди все зоны прохождения вакцинации — от заполнения документов до нахождения в зоне отдыха после вакцинации под присмотром медицинского персонала, — рассказала заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. — Мы думаем, такая форма работы будет положительно воспринята жителями, которые могут в спокойной обстановке в удобное для них время прийти и провакцинироваться».

В пункте вакцинации в две смены работали 46 врачей и 45 медсестер, также было организовано порядка 40 врачебно-сестринских бригад, жителям помогали волонтеры из медицинского колледжа им. Нины Ляпиной и добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Все пространство библиотеки, которое было задействовано в работе пункта вакцинации, тщательно обрабатывали в целях соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

Руководитель регионального штаба молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Сергей Пушняк отметил: «Создание такого центра – правильный шаг. Сейчас есть повышенная нагрузка на медицинские учреждения, и подобный формат таких мобильных пунктов очень удобен. Как мы видим, сегодня много желающих сделать прививку. Молодые люди, студенты понимают, что чем быстрее мы все пройдем вакцинацию, и выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее мы войдем в привычный ритм работы. Задачу молодежных общественных организаций мы видим в том, чтобы активно привлекать к вакцинации молодежь, информировать всех, насколько это важно и нужно в настоящее время. Важна роль волонтеров, молодых людей, которые помогают жителям сориентироваться, выполняют роль информационных операторов. Сегодня более 10 членов нашей молодежной организации прошли вакцинацию, а более 75 процентов ребят из студенческих отрядов уже сделали профилактические прививки».

То, что прививка сегодня – гораздо лучше, чем перспектива оказаться в реанимации, убедились многие. Кто-то, к сожалению, на собственном опыте. Спортивный журналист Сергей Волков рассказал свою историю борьбы с коронавирусом. «Было очень тяжело, когда я заболел ковидной пневмонией. Лежал дома, и еле выкарабкался. Но нашел в себе силы вернуться к прежней жизни, а мой коллега в Тольятти, тоже спортивный журналист, заболевший в то же время, к сожалению, ушел навсегда. А я спустя полгода пошел в больницу и сделал прививку. Считаю, что поступил правильно».

С ним солидарна и жительница Самары Светлана Илюхина. «В этом пункте все удобно, все раздельно, и очень хорошо, что заполнять документы в одном месте, потом с врачом беседуешь в другом месте, вакцинируешься – в третьем. Это очень-очень хорошо, — подчеркнула женщина. — Я довольна и очень признательна всем, кто принял участие во всей этой организации. Я думаю, что здесь будет успех и большое количество вакцинированных. Я уже сейчас прошла повторную вакцинацию, считаю, что это нужно обязательно каждому человеку. Это единственное, как мы можем побороть коронавирус. Больше никак. Надо быть сознательным, мы – советские – прививались всю жизнь, это вы, молодежь, не прививались, а мы прививались всегда. И поэтому мы не боимся прививок, мы не боимся вакцин, мы идем и делаем. Я вот сейчас прошла повторную вакцинацию, потом приду ещё».

Ещё одна масштабная вакцинация пройдет завтра, 3 ноября, в Тольятти. Все желающие смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в КЦ «Автоград» по адресу ул. Юбилейная, 8. Пункт будет работать с 8.00 до 18.00. Привиться могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, в регионе продолжают работать 167 пунктов вакцинации, в том числе 9 круглосуточных. Врачи напоминают – вакцинация сегодня – единственная возможность сформировать коллективный иммунитет, который позволит противостоять коронавирусу.