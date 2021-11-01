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Под Самарой столкнулись газовоз и фура, погиб один человек

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Ночью 31 октября в Красноярском районе на 9 км Обводной дороги Самары около пос. Дубки в попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля.

Один из автомобилей перевозил опасный груз. Разгерметизации емкости с взрывоопасным грузом не произошло.

Силу удара от столкновения приняла на себя кабина второго автомобиля с пассажирской стороны. Пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Для извлечения погибшего из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей.

В 4:15 на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Для обеспечения доступа к заблокированному в кабине аварийного автомобиля спасатели задействовали гидравлический инструмент. В 5:32 работы на месте происшествия были окончены.

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