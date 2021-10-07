ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию "120 000 рублей за инвестиции в ПИФ" для клиентов банка

07.10.2021 11:12 Читали 7

Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из пяти открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК Промсвязь на сумму от 5 000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.

Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК Промсвязь за год составила 47,78%.

ОПИФ "Промсвязь — Перспективные вложения" инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.

ОПИФ "Промсвязь — Акции" дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.

ОПИФ "Промсвязь — Облигации" инвестирует в надежные инструменты денежного рынка — рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.

Портфель "Промсвязь — Фонд смешанных инвестиций" включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.

Основу уникального для рынка "Промсвязь — Оборонный" составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.

Акция продлится в период с 6 октября по 10 ноября 2021 г. Победитель будет определен 15 ноября посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз — 120 000 рублей и 50 дополнительных призов.