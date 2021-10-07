ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию "120 000 рублей за инвестиции в ПИФ" для клиентов банка

Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК Промсвязь за год составила 47,78%.
ОПИФ "Промсвязь — Перспективные вложения" инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.
ОПИФ "Промсвязь — Акции" дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.
ОПИФ "Промсвязь — Облигации" инвестирует в надежные инструменты денежного рынка — рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.
Портфель "Промсвязь — Фонд смешанных инвестиций" включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.
Основу уникального для рынка "Промсвязь — Оборонный" составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.
Акция продлится в период с 6 октября по 10 ноября 2021 г. Победитель будет определен 15 ноября посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз — 120 000 рублей и 50 дополнительных призов.
Акция "120 000₽ за инвестиции в ПИФ" проводится в срок с 06.10.2021 года по 10.11.2021 года. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ". В акции принимают участие только резиденты Российской Федарации, достигшие 18 летнего возраста, которые приобрели пай/паи открытых паевых инвестиционных фондов в срок проведения акции через мобильный и/или интернет-банк ПАО "Промсвязьбанк" в срок проведения акции единым чеком от 5 000 рублей. С полными условиями акции можно ознакомиться здесь: https://ib.psbank.ru/store/products/120kforpifs
ПАО "Промсвязьбанк" (далее — "Банк"). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ России 13 декабря 2000 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Акции". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Фонд смешанных инвестиций". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Облигации". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Оборонный". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09 декабря 2010 г. за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Перспективные вложения". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10 сентября 2004 г. за № 0257-74113429 (далее — "Фонды"). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными правовыми актами можно по адресу: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, www.upravlyaem.ru. Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев: ПАО "Промсвязьбанк", тел. (495) 777-10-20. Адреса отделений Агента — на сайте www.upravlyaem.ru. Денежные средства, передаваемые в Банк или ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" в рамках оказания указанных в настоящем сообщении услуг, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской̆ Федерации". Данная информация не является индивидуальной̆ инвестиционной̆ рекомендацией̆, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней̆, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Банк и ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной̆ информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Прирост расчетной стоимости пая по состоянию на 30.09.2021:
¹ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Фонд смешанных инвестиций": 1 месяц: +1,34%; 3 месяца: +3,17%; 6 месяцев: +5,91%; 1 год: +18,90%; 3 года: +49,54%; 5 лет: +76,43%.
² Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Перспективные вложения": 1 месяц: +1,80%; 3 месяца: +10,83%; 6 месяцев: +16,55%; 1 год: +45,51%; 3 года: +113,77%; 5 лет: +180,42%.
³ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Облигации": 1 месяц: -0,08%; 3 месяца: +0,86%; 6 месяцев: +1,59%; 1 год: +3,26%; 3 года: +25,41%; 5 лет: +45,18%.
⁴ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ — Акции": 1 месяц: +4,40%; 3 месяца: +10,54%; 6 месяцев: +17,23%; 1 год: +47,78%; 3 года: +98,78%; 5 лет: +150,92%.