Платформа Авито Реклама объявила о партнёрстве с крупным российским ритейлером

Для этого используются таргетинги обеих площадок. После клика по рекламе аудитория переходит в приложение "Магнит: акции и доставка" или в другие цифровые сервисы бренда.

Магнит ADS сопоставляет рекламный контакт с фактическими покупками и предоставляет аналитику по результатам кампаний: доступны sales lift и brand lift отчеты, а также аналитика по другим маркетинговым метрикам.

В рамках пилотного запуска Магнит ADS совместно с брендом из категории "Шоколад" запустил кампанию в кабинете Авито Рекламы, в рамках которой пользователи могли перейти в приложение "Магнит: акции и доставка". По итогам недельного размещения дополнительные продажи бренда выросли на 47 п. п. по сравнению с ближайшим периодом до начала кампании. Это в четыре раза выше результатов на других площадках.

Людмила Марлье, директор Магнит ADS: "Вместе мы сделали шаг к построению открытой retail media экосистемы, где рекламодатель получает прозрачную связь между коммуникацией и продажами. Это отличная возможность для поставщиков масштабировать рекламные кампании".

Новый инструмент уже доступен брендам — поставщикам "Магнита".

"На динамично развивающемся рынке необходимо не только запускать новые инструменты, но и работать над созданием партнерских решений, которые позволяют рекламодателям быстрее и эффективнее добиваться высоких результатов.

Вместе с Магнит Ads мы разработали инструмент не только для расширения трафика, но и для оценки влияния кампании на продажи в розничной сети. Такая синергия обеспечивает доступ к новым аудиторным сегментам, которые раньше были недоступны для клиентов отдельно взятой рекламной платформы. Это еще один важный шаг в сторону масштабирования перформанс подхода на нашей площадке", — прокомментировал Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.