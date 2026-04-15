Авито Авто составили рейтинг автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет в сервисе Селект

За прошедшие полгода самыми востребованными у россиян оказались японские автомобили, а отечественные марки уверенно вошли в пятерку лидеров по популярности. Эксперты сервиса Авито Селект изучили объявления о продаже автомобилей в возрасте до 5 лет за последние шесть месяцев и сопоставили их с показателями аналогичного периода прошлого года.

По данным Авито Селект, в прошедшие шесть месяцев среди автомобилей с пробегом наибольшей популярностью в сервисе пользовались модели из пяти стран-производителей: Япония, Южная Корея, Германия, Китай и Россия.

При этом немецкие автомобили имеют самую высокую среднюю стоимость — 8,2 млн руб., японские — 4,6 млн руб., китайские и южнокорейские модели стоят в среднем 2,5–2,6 млн руб. Российские автомобили остаются самыми доступными — средняя цена 1,2 млн руб.

Спрос на японские автомобили в текущем полугодии увеличился — рост составил 23%. Пользователи проявляют наибольший интерес к Toyota Camry (средняя стоимость 3,5 млн руб.). Кроме того, востребованы Toyota RAV4 (3,9 млн руб.), Mitsubishi Outlander (2,5 млн руб.), Lexus RX (7,6 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (11,2 млн руб.).

Корейские автомобили демонстрируют уверенный рост популярности — спрос на них увеличился на 45% по сравнению с прошлым периодом. Среди фаворитов пользователей — Hyundai Solaris (средняя цена 1,5 млн руб.), Hyundai Creta (1,9 млн руб.), Kia Rio (снижение на 6,5% до 1,4 млн руб.), Kia K5 (-2,2% до 2,7 млн руб.) и Kia Sportage (3 млн руб.).

Немецкие автомобили с пробегом показали еще более значительный рост спроса — 46%. В топ-5 самых популярных моделей вошли Volkswagen Polo (1,5 млн руб.), Volkswagen Tiguan (снижение на 1,3% до 2,7 млн руб.), BMW X5 (10,7 млн руб.), BMW 5 серии (5,9 млн руб.) и Mercedes-Benz E-класс (6,4 млн руб.).

По итогам последнего полугодия спрос на китайские автомобили в Селект вырос на 37% в сравнении с предыдущим периодом. В число наиболее популярных моделей вошли HAVAL Jolion (средняя стоимость 1,9 млн руб.), Geely Coolray (1,9 млн руб.), Geely Monjaro (снижение на 1,3% до 3,5 млн руб.), а также Chery Tiggo 7 Pro (-6,6% до 1,6 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-4,7% до 2 млн руб.).

За год спрос на автомобили отечественного производителя увеличился на 29%. LADA Vesta (средняя стоимость 1,2 млн руб.) сохраняет лидерство среди российских автомобилей. В числе других популярных авто — LADA Granta (900 тыс. руб.), LADA Vesta Cross (1,3 млн руб.), LADA Niva Travel (1,1 млн руб.) и LADA Niva Legend (900 тыс. руб.).

"По итогам последнего полугодия заметно изменились доли в предложении автомобилей с пробегом: китайские авто в сервисе Селект теперь занимают 37% — на 10 п. п. больше, чем год назад, а российские — 20,5%, они прибавили 5 п. п. При этом мы наблюдаем, что спрос на японские, корейские и немецкие бренды превышает средние показатели по России: японские автомобили опережают — на 34%, корейские — на 19%, а немецкие — на 15%", комментирует Анастасия Докучаева, руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто.

Топ-10 моделей авто с пробегом в возрасте до 5 лет в сервисе Селект, октябрь 2025 — март 2026, данные Авито Авто

Марка

Модель

Средняя цена, руб.

LADA

Vesta

1 178 000

Toyota

Camry

3 490 000

LADA

Granta

900 000

Hyundai

Solaris

1 507 000

HAVAL

Jolion

1 865 000

LADA

Vesta Cross

1 339 000

Volkswagen

Polo

1 541 000

Hyundai

Creta

1 945 000

LADA

Niva Travel

1 092 000

Geely

Coolray

1 916 000
