16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Авито: мебель "с рук" — хороший способ сэкономить для 60% самарцев

Читали: 9

Большинство жителей Самары (62%) готовы покупать мебель "с рук", и чаще это молодежь 18–24 лет (73%). Для каждого пятого (21%) это лучший способ сэкономить без потери качества. 20% на ресейл-рынке охотятся за уникальными винтажными или дизайнерскими моделями, а для 15% это выбор в пользу экологии и осознанного потребления. Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда они обновляют мебель, где ее ищут и что собираются купить в этом году.

Почему обновляют и где покупают мебель

В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Еще 62% покупают мебель, когда затевают ремонт, а 37% — когда появляется новая функциональная потребность, например, обустроить детскую комнату или уголок для питомца. Спонтанные покупки, просто потому что понравилась вещь, позволяют себе 20% опрошенных — и чаще это молодежь 18–34 лет.

Что собираются приобрести и сколько потратить

Купить какую-либо мебель в этом году планируют 75% респондентов. В основном заменить или докупить собираются диваны или кресла (32%). 35% — предметы для хранения и декор, 29% — мебель для спальни и 24% — для кухни и столовой.

Всего на "мебельные" расходы в этом году опрошенные в среднем закладывают 46 000 рублей. 22% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, 15% — в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 16% готовы потратить от 30 000 до 50 000, 13% — от 50 000 до 100 000. Больше этих сумм собираются потратить 8%.

Влияние рекламы

При этом 72% респондентов при выборе мебели обращают внимание и на рекламные предложения. Чаще всего респонденты обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и платформах электронной коммерции (46%), на ТВ (41%) и в онлайн-магазинах мебели (28%).

"Тот самый стул"

Также аналитики Авито узнали у опрошенных, есть ли у них дома "тот самый стул", на котором висит одежда. Оказалось, что роль вешалки часто выполняет стул у 63% опрошенных. Для 27% это главный предмет мебели в доме. При этом еще 26% используют для этого другую мебель и тоже не сразу возвращают одежду в шкаф.

Версия для печати

В России и мире

Наталия Лиманова: "Развитие цифровых технологий создает спрос на широкий спектр новых профессий и специализаций"

ИТ-технологии меняют бизнес, которому в связи с этим нужны квалифицированные сотрудники. Каких специалистов для рынка труда готовит кафедра информационных систем и технологий ПГУТИ? Об этом мы поговорили с ее заведующим, доктором технических наук Наталией Лимановой.

Авито стал партнёром программы бакалавриата в Университете Иннополис

Авито и Университет Иннополис заключили договор о софинансировании. Теперь Авито стал партнёром программы бакалавриата "Инженерия информационных систем", запущенной при поддержке гранта "Топ-ИТ" Минцифры России. Благодаря такой поддержке переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным.

Культура и стиль

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она