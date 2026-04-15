Авито: 60% жителей ПФО регулярно тратят деньги на хобби и увлечения

Большинство жителей Приволжского федерального округа регулярно тратятся на увлечения: 22% делают это постоянно, ещё 37% — время от времени. 23% опрошенных хобби имеют, но денег на него почти не тратят. Совсем без увлечений живут 18%. В целом шесть из десяти опрошенных в ПФО регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Среди них 42% учитывают онлайн-рекламу при выборе.

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет, чтобы изучить, как они тратят деньги на хобби и увлечения и какие каналы влияют на выбор товаров.

Самая востребованная категория — товары для творчества: рисование, рукоделие и похожие занятия выбирают 40% покупателей. Следом идут товары для домашних хобби — садоводство, кулинария и прочее (37%). Товары для активного отдыха — туризм, рыбалка, охота — покупают 25% респондентов.

Какие категории товаров для хобби вы покупаете чаще всего?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Товары для творчества

40%

Товары для домашних хобби

37%

Товары для активного отдыха

25%

Спортивные товары и экипировка

19%

Игры и настольные развлечения

17%

Коллекционные товары

15%

Компьютерные игры и гейминг-товары

14%

Инструменты и товары для DIY

13%

Фото- и видеотехника

10%

Музыкальные инструменты и аксессуары

8%

Покупки товаров для хобби носят регулярный, но не частый характер. Раз в месяц их совершают 37% покупателей, несколько раз в полгода — 27%, несколько раз в месяц — 25%. Раз в полгода и реже тратятся на увлечения 11% опрошенных.

Главный критерий выбора — цена: на неё ориентируются 69% покупателей. Качество и характеристики товара важны для 63%. Далее следуют отзывы других покупателей (41%) и внешний вид товара (38%). Удобство покупки — доставка и наличие — учитывают 36% респондентов.

Основная точка покупки — площадки электронной коммерции: их выбирают 74% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины, где можно оценить товар лично, посещают 35%. Онлайн-магазины профильных брендов предпочитают 26%.

Где вы обычно покупаете товары для хобби?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Площадки электронной коммерции

74%

Специализированные офлайн-магазины

35%

Онлайн-магазины профильных брендов

26%

Рынки и ярмарки

16%

Покупаю у знакомых и в сообществах по интересам

10%

Социальные сети и Telegram-каналы

7%

Онлайн-реклама влияет на выбор большей части покупателей: 13% называют её одним из главных факторов, 29% учитывают рекламу наряду с другими параметрами. Ещё 32% обращают на неё внимание время от времени.

Больше всего к покупке побуждает реклама на площадках электронной коммерции — её отмечают 43% тех, на кого реклама влияет. Рекомендации друзей и знакомых занимают второе место (32%), реклама в социальных сетях — третье (25%). Реклама на телевидении влияет на решение 22% покупателей, реклама у блогеров и на видеоплатформах — по 20%, реклама в поисковых системах — 19%.

Реклама на каких площадках больше всего побуждает вас на покупку товаров для хобби?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Реклама на площадках электронной коммерции

43%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

32%

Реклама в соцсетях

25%

Реклама на ТВ

22%

Реклама у блогеров

20%

Реклама в поисковых системах

19%

Реклама на видеоплатформах

19%

Реклама в сервисах коротких видеороликов

11%

Наружная реклама

10%

Реклама в музыкальных сервисах

8%

Реклама на радио

3%

"Покупки для хобби и увлечений уже стали частью повседневных трат: 60% пользователей регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Для рекламодателей это важная категория: аудитория здесь лучше понимает, что ищет, и чаще возвращается к покупке. Авито в этом случае даёт брендам возможность работать с более точным спросом и находить пользователей в самых разных сегментах интересов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

