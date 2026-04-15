Авито: 60% жителей ПФО регулярно тратят деньги на хобби и увлечения

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет, чтобы изучить, как они тратят деньги на хобби и увлечения и какие каналы влияют на выбор товаров.

Самая востребованная категория — товары для творчества: рисование, рукоделие и похожие занятия выбирают 40% покупателей. Следом идут товары для домашних хобби — садоводство, кулинария и прочее (37%). Товары для активного отдыха — туризм, рыбалка, охота — покупают 25% респондентов.

Какие категории товаров для хобби вы покупаете чаще всего?

Категория Доля ответов респондентов, % Товары для творчества 40% Товары для домашних хобби 37% Товары для активного отдыха 25% Спортивные товары и экипировка 19% Игры и настольные развлечения 17% Коллекционные товары 15% Компьютерные игры и гейминг-товары 14% Инструменты и товары для DIY 13% Фото- и видеотехника 10% Музыкальные инструменты и аксессуары 8%

Покупки товаров для хобби носят регулярный, но не частый характер. Раз в месяц их совершают 37% покупателей, несколько раз в полгода — 27%, несколько раз в месяц — 25%. Раз в полгода и реже тратятся на увлечения 11% опрошенных.

Главный критерий выбора — цена: на неё ориентируются 69% покупателей. Качество и характеристики товара важны для 63%. Далее следуют отзывы других покупателей (41%) и внешний вид товара (38%). Удобство покупки — доставка и наличие — учитывают 36% респондентов.

Основная точка покупки — площадки электронной коммерции: их выбирают 74% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины, где можно оценить товар лично, посещают 35%. Онлайн-магазины профильных брендов предпочитают 26%.

Где вы обычно покупаете товары для хобби?

Площадка Доля ответов респондентов, % Площадки электронной коммерции 74% Специализированные офлайн-магазины 35% Онлайн-магазины профильных брендов 26% Рынки и ярмарки 16% Покупаю у знакомых и в сообществах по интересам 10% Социальные сети и Telegram-каналы 7%

Онлайн-реклама влияет на выбор большей части покупателей: 13% называют её одним из главных факторов, 29% учитывают рекламу наряду с другими параметрами. Ещё 32% обращают на неё внимание время от времени.

Больше всего к покупке побуждает реклама на площадках электронной коммерции — её отмечают 43% тех, на кого реклама влияет. Рекомендации друзей и знакомых занимают второе место (32%), реклама в социальных сетях — третье (25%). Реклама на телевидении влияет на решение 22% покупателей, реклама у блогеров и на видеоплатформах — по 20%, реклама в поисковых системах — 19%.

Реклама на каких площадках больше всего побуждает вас на покупку товаров для хобби?

Площадка Доля ответов респондентов, % Реклама на площадках электронной коммерции 43% Рекомендации друзей, коллег, родственников 32% Реклама в соцсетях 25% Реклама на ТВ 22% Реклама у блогеров 20% Реклама в поисковых системах 19% Реклама на видеоплатформах 19% Реклама в сервисах коротких видеороликов 11% Наружная реклама 10% Реклама в музыкальных сервисах 8% Реклама на радио 3%

"Покупки для хобби и увлечений уже стали частью повседневных трат: 60% пользователей регулярно или время от времени покупают товары для своих интересов. Для рекламодателей это важная категория: аудитория здесь лучше понимает, что ищет, и чаще возвращается к покупке. Авито в этом случае даёт брендам возможность работать с более точным спросом и находить пользователей в самых разных сегментах интересов", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.