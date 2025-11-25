16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В "Хватамбе" на Авито впервые появились новые автомобили LADA

Читали: 5

Авито Авто и бренд LADA запустили эксклюзивную акцию: дополнительная выгода от производителя на самые востребованные модели LADA. Предложение доступно на распродаже "Хватамба", стартовавшей на платформе, и действует до 31 декабря 2025 года. В акции участвуют популярные модели: LADA Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.

В рамках акции покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, смогут получить дополнительную скидку. Предложение распространяется на ключевые модели бренда, от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Для каждой модели подготовлен свой набор выгод: например, покупатели LADA Vesta с автоматической трансмиссией получат скидку 20 тыс. рублей и пакет аксессуаров, а для статусной LADA Aura бренд подготовил скидку в 50 тыс. рублей и сигнализацию с автозапуском в подарок. Скидка суммируется с преимуществами по государственным программам, специальным кредитным программам, трейд-ин, а также акциями и подарками от дилеров, в числе которых сигнализация с автозапуском и популярный пакет аксессуаров "ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ", включающий все необходимое для комфортной эксплуатации: от ковров и защиты картера до подкрылков с шумоизоляцией и комплекта автохимии.

Запуск акции происходит на фоне растущего интереса россиян к отечественным маркам. По данным Авито Авто, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Серьезный прирост зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

Рост популярности продукции российского автопрома совпадает с расширением доли отечественных автомобилей в предложении. Так, в сентябре она увеличилась на 2,4 п. п. к августу и достигла 30,1%, а в первой половине октября показатель стал еще на 2,6 п. п. выше сентябрьского уровня. Их средняя цена среди предложений на Авито сейчас зафиксировалась на отметке в 1 668 900 рублей.

По результатам опроса, проведенного Авито Авто, наличие скидки при покупке является главным мотиватором для принятия решения для 64% участников опроса. Для сравнения: шины в подарок или специальные кредитные условия привлекают 47% и 30% респондентов соответственно.

"Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura — в первую неделю распродажи спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше. При этом спрос на другие модели также увеличился: на LADA Largus Cross (+51,4%), LADA Vesta (+18,3%), LADA Granta (+8,1%), LADA Vesta Cross (+7,6%)", — пояснил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

"Стратегия LADA направлена на постоянное расширение каналов взаимодействия с клиентами. Партнерство с Авито Авто и запуск эксклюзивной акции — это закономерный шаг, который позволяет нам предложить потребителям дополнительную выгоду в привычной и удобной цифровой среде. Данная инициатива еще больше повышает доступность наших новых автомобилей и упрощает процесс покупки, делая его более комфортным и прозрачным", — прокомментировала Анна Курочкина, директор по маркетингу АО "АВТОВАЗ".

Версия для печати

В России и мире

Встречаемся в цифровом офисе: "Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное <a href="https://xn----itbabxcckrckmrm.xn--p1ai/download-rtk-sharing/" target="_blank">приложение для смартфона</a>. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она