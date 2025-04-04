Алина Нацевич: "В университете я встретила людей, которые поддерживают меня и которым можно довериться"

— Расскажите о своем поступлении, почему вы выбрали такую специальность?

— Я выбрала ПГУТИ потому, что университет предлагал широкий спектр программ и специальностей, что позволило выбрать именно то направление, которое лучше всего соответствовало моим интересам и планам на будущее. Мне было важно, что университет предоставляет возможности для разностороннего развития, профессионального роста и карьерного успеха. Здесь я встретила людей, которые идут со мной по жизни, всегда поддерживают меня и которым можно довериться.

— Кем мечтаете работать?

— Я вижу себя высококвалифицированным специалистом в своей области. Хотелось бы работать в крупной организации и занимать руководящую должность.

— Расскажите о том, как вы принимали участие в подготовке сеанса радиосвязи с экипажем российского сегмента Международной космической станции в режиме реального времени.

— Мне посчастливилось принять участие в мероприятии и пообщаться с российским космонавтом. И это все благодаря одному из преподавателей, который заметил меня среди активистов факультета.

— Это был именно сеанс радиосвязи или видео­связи?

— Это была радиосвязь. Мы с нашими студентами и инженерами кафедры выходили на крышу университета, устанавливали там оборудование. Мы использовали радио­ приемник, передатчик и антенну. Процесс был увлекательный и интересный. Я очень волновалась и переживала: для меня это новый опыт и новые впечатления. Я рада, что нам с ребятами удалось пообщаться с российским космонавтом, потому что не каждому выпадает такой шанс.

— В чем конкретно заключались ваша задача при подготовке к сеансу?

— Мне нужно было придумать вопрос, который меня интересует. Я спросила у космонавтов о том, какие технологии применяются для обеспечения коммуникаций между космонавтами и центром управления полетами на Земле в реальном времени. Вопрос был интересен мне в рамках моей профессии. Оказалось, что это спутники-ретрансляторы и узконаправленные антенны.

— Про космонавтов, которые с вами будут общаться, вы знали что-то до этого? Читали о них?

— Да, мы знали, что с нами на связи будет один из российских космонавтов — Александр Сергеевич Гребёнкин, он радиолюбитель.

— У вас на факультете больше мальчиков или девочек? Если мальчиков, как вам учиться среди них?

— На факультете больше мальчиков, так как это техническая специальность. Учиться среди них комфортно, так как они всегда поддержат и помогут.

— И кто из преподавателей открыл для вас новые грани, так скажем, вашей специальности, вашей профессии?

— В нашем университете замечательный педагогический состав, и каждый преподаватель раскрывает во мне мои способности. Один из таких педагогов — заместитель декана по научной работе Юлия Сергеевна Мамошина. Это самый добрый и отзывчивый преподаватель. Она всегда поможет, направит и подскажет. Как раз Юлия Сергеевна предложила принять участие в сеансе радиосвязи с космонавтами.

Хотелось бы еще выделить нескольких преподавателей, которым я благодарна за их профессионализм в своем деле. Это Дмитрий Николаевич Панин, Светлана Васильевна Ситникова, Кирилл Александрович Волков, Александр Владимирович Росляков, Наталья Викторовна Прошечкина, а также декан нашего факультета Владимир Владимирович Пугин. Они помогают мне получать новые знания и навыки, передают свой опыт, терпеливо доказывают, что только огромный труд поможет найти себя в этом огромном мире и стать профессионалом своего дела.

— Что самое сложное, что самое интересное в учебе?

— Если действительно учиться, ничего не сложно. Наш университет предоставляет много возможностей, и это очень интересно для меня. Например, тот же сеанс радио­связи, благодаря которому я получила практические знания. Также я приняла участие в "Мисс ПГУТИ 2022" и получила номинацию "Мисс зрительских симпатий". Я участвую в научных конференциях. Получила стипендию губернатора Самарской области. Всеми этими достижениями я очень горжусь.

— Какой у вас любимый предмет?

— Все предметы моей профессии мне интересны. Но хотелось бы выделить такую дисциплину, как "Основы теории цепей": это был первый предмет конкретно по моей специальности, который мне особо запомнился.

— Как в целом оценивайте знания, полученные в ПГУТИ?

— Я горжусь, что я получаю эти знания, потому что они пригодятся мне в дальнейшем, так как я планирую работать по профессии.

— Возникают ли трудности в процессе учебы?

— В любом случае трудности есть. У каждого преподавателя свои требования к выполняемым работам. На изучение некоторых предметов самостоятельно необходимо больше времени. Также во время сессии приходится готовиться к экзаменам и зачетам по разным дисциплинам одновременно, что способствует выгоранию.

— Что бы вы могли посоветовать выпускникам школ — будущим абитуриентам ПГУТИ?

— Я бы посоветовала им, чтобы они прислушивались к себе и делали выбор, исходя из своих интересов.