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На Авито дебютирует известный немецкий бренд одежды с благотворительной распродажей

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Бренд одежды Marc OʼPolo впервые вышел на Авито, представив на платформе эксклюзивный "sample sale". Лимитированный ассортимент уже доступен на площадке. Половина средств, вырученных от продажи вещей, будет направлена в фонд "Второе дыхание". Основная миссия фонда — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования дают возможность устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.

Представительство Marc OʼPolo в России в марте представит на Авито эксклюзивный ассортимент одежды порядка 170 вещей мужского и женского гардероба. Все вещи, участвующие в "sample sale", пользователи платформы могут купить с дисконтом до 50% до 13 апреля. На распродаже можно найти образцы коллекции весна/лето 2025, которые только готовятся поступить в продажу в новом сезоне, — льняные пиджаки, струящиеся платья, джемперы, верхняя одежда и многое другое.

По данным "Российского экологического оператора", в России в среднем образуется 2,3 млн тонн текстильных отходов в год, которые занимают примерно 5% в объеме бытового мусора.

"Одно из ключевых ценностей Marc OʼPolo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство изделий бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям как sample sale не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. Вещи, вошедшие в капсульную коллекцию на Авито, выполнены преимущественно с использованием таких натуральных материалов, как хлопок и лён", — комментирует генеральный директор Marc OʼPolo в России Марианна Румянцева.

"Важное преимущество Авито — это уникальный ассортимент, который трудно найти на других площадках. Здесь ищут архивные коллекции поклонники винтажа и других ценных товаров. А кроме того, на площадке ежедневно вторую жизнь получают порядка 100 тысяч вещей среди одежды, обуви и аксессуаров. Благодаря многомиллионной аудитории Авито поддерживает тренд на осознанное потребление, который растет и укрепляется с каждым годом. Например, в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62%. Сотрудничество с Marc OʼPolo станет еще одним важным шагом в продвижении устойчивой моды и ответственного потребления", — комментирует Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

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