Жители Самары осенью зачитывались книгами по психологии

Согласно наблюдениям аналитиков Авито, с приходом осени жители Самары традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический "нон-фикшн", в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на платформе выросли на 20%. Самый заметный рост продаж - у книги Ольги Примаченко "К себе нежно", она выросла в продажах на 38%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.

По данным издательства Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии. В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского "Хочу и буду" (рост продаж составил 28%) и еще одна книга Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет" - продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой "Я не могу без тебя" - рост продаж составил 23%.

Топ психологических книг по росту продаж осенью 2024 года

Наименование и автор Динамика продаж осень 24 VS лето 24 "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко 38% "Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки", Ольга Примаченко 29% "Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Михаил Лабковский 28% "Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях", Екатерина Хломова 23%

Психологические бестселлеры 2024 года

В целом, по данным Эксмо, продажи психологического нон-фикшна в 2024 году на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. С начала 2024 года самой популярной книгой по теме психологии стал бестселлер "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь" Джона Стрелеки. Также в топ продаж психологической литературы вошли "Не мешай себе жить" Марка Гоулстона, Филипа Голдберга и "Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению" Екатерины Тур.

Топ-10 популярных книг по теме психологии по данным Эксмо

Наименование и автор 1. "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь", Джон Стрелеки 2. "Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения", Марк Гоулстон, Филип Голдберг 3. "Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению", Екатерина Тур 4. "Роман с самим собой", Татьяна Мужицкая 5. "Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха", Роберт Чалдини 6. "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко 7. "Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить", Донна Джексон Наказава 8. "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили", Адель Фабер, Элейн Мазлиш 9. "Ты - причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем, и как навести порядок в семье и в жизни", Юлия Ивлиева 10. "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко

На Авито за год среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги "Выгорание" Эмили и Амелии Нагоски - на 29% относительно осени 2023 года. Также в сентябре-ноябре 2024 года активнее покупали бестселлер Дейла Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить" (рост на 15%).