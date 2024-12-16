Жители Самары осенью зачитывались книгами по психологии

Согласно наблюдениям аналитиков Авито, с приходом осени жители Самары традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический "нон-фикшн", в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на платформе выросли на 20%. Самый заметный рост продаж - у книги Ольги Примаченко "К себе нежно", она выросла в продажах на 38%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.
По данным издательства Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии. В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского "Хочу и буду" (рост продаж составил 28%) и еще одна книга Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет" - продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой "Я не могу без тебя" - рост продаж составил 23%.
Топ психологических книг по росту продаж осенью 2024 года
|
Наименование и автор
|
Динамика продаж осень 24 VS лето 24
|
"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко
|
38%
|
"Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки", Ольга Примаченко
|
29%
|
"Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Михаил Лабковский
|
28%
|
"Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях", Екатерина Хломова
|
23%
Психологические бестселлеры 2024 года
В целом, по данным Эксмо, продажи психологического нон-фикшна в 2024 году на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. С начала 2024 года самой популярной книгой по теме психологии стал бестселлер "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь" Джона Стрелеки. Также в топ продаж психологической литературы вошли "Не мешай себе жить" Марка Гоулстона, Филипа Голдберга и "Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению" Екатерины Тур.
Топ-10 популярных книг по теме психологии по данным Эксмо
|
Наименование и автор
|
1.
|
"Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь", Джон Стрелеки
|
2.
|
"Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения", Марк Гоулстон, Филип Голдберг
|
3.
|
"Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению", Екатерина Тур
|
4.
|
"Роман с самим собой", Татьяна Мужицкая
|
5.
|
"Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха", Роберт Чалдини
|
6.
|
"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко
|
7.
|
"Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить", Донна Джексон Наказава
|
8.
|
"Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили", Адель Фабер, Элейн Мазлиш
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9.
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"Ты - причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем, и как навести порядок в семье и в жизни", Юлия Ивлиева
|
10.
|
"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя", Ольга Примаченко
На Авито за год среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги "Выгорание" Эмили и Амелии Нагоски - на 29% относительно осени 2023 года. Также в сентябре-ноябре 2024 года активнее покупали бестселлер Дейла Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить" (рост на 15%).