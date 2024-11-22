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"Авито Недвижимость": 66% россиян продают жилье с помощью агентов по недвижимости

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Среди тех, кто одновременно с продажей имел опыт сдачи жилой недвижимости в аренду, 68% пользовались для этого услугами профессионалов. Данные предоставили специалисты "Авито Недвижимости", опросившие 1000 россиян, которые продавали жилье за последний год, чтобы выяснить впечатления от их опыта взаимодействия с риелторами и агентствами недвижимости.

По результатам исследования, 66% россиян продают недвижимость с привлечением профессиональной помощи: 38% обращаются в агентства, 28% — к частным риелторам. 58% опрошенных с самого начала приняли решение обратиться за помощью к профессионалам.

Среди россиян, воспользовавшихся услугами агентов и агентств недвижимости, чаще всего риелторов находили по совету родственников или знакомых (30%), на сайтах объявлений недвижимости (28%), либо обращались к специалисту, с которым уже работали ранее (23%). Другие источники представлены в таблице.

При самостоятельной продаже в 77% случаев респонденты размещали информацию на сайтах объявлений. Среди них 69% прежде всего публиковали объявления на Авито. Через онлайн-сообщества в соцсетях пробовали продать недвижимость 8% опрошенных россиян, с помощью знакомых и родственников — 7%, через объявления в прессе и другие офлайн-каналы — 6%.

"Среди тех, кто продавал недвижимость самостоятельно, большинство делали это с использованием платформ объявлений, таких как "Авито Недвижимость". И хотя мы предлагаем инструменты, которые помогают в самостоятельной продаже жилья, роль агентов по недвижимости сейчас продолжает усиливаться. К специалистам приходят за решением индивидуальных задач и проведением сложных сделок, в том числе альтернативных. Агенты обладают насмотренностью, могут подобрать ипотечную программу и подсказать неочевидные решения под запрос клиента. Например, наряду с покупкой квартиры в новостройке или на вторичном рынке предложить рассмотреть вариант приобретения загородного жилья или участка под ИЖС. В конечном итоге развитие цифровых платформ помогает агентам — упрощает их работу и делает ее более эффективной", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

В исследовании также выяснили, что 58% опрошенных россиян из числа тех, кто продавал жилую недвижимость за прошедший год, имели опыт сдачи жилья в долгосрочную аренду. За последние 12 месяцев в качестве арендодателя выступала половина (51%) респондентов. При сдаче жилья опрошенные в 68% случаев обращались к риелторам. Большинство (63%) рассматривали Авито как основной ресурс для размещения объявлений о долгосрочной аренде.

Как продавцы недвижимости нашли агента, данные "Авито Недвижимости"

По совету родственников/знакомых

30%

На сайтах объявлений недвижимости (Авито Недвижимость и др.)

28%

Знал его (работал с ним ранее)

23%

На сайтах поиска услуг (Авито Услуги и др.)

15%

В социальных сетях

3%

Другое

1%
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