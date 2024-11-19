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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Поэты и места их обитания

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Что мы думаем о поэзии как о значительной вехе русского искусства? Вспоминаются Пушкин и его "Памятник", Блок с "Аптекой", кто-то умудренный вспомнит Евтушенко с "Цветами", которые лучше пуль. Это уже сложившаяся классика, которую облепили постмодернисты с их интертекстуальностью. Но как дела обстоят сегодня? Чем может похвалиться современная поэзия Самары? Расчехлив Карту Мародёров, время найти поэтов и места их обитания.

Поэзия сейчас — это сцена, бары и холодное пиво. На вопрос, почему так, а не иначе, часто находился следующий ответ: чтения в барах — не что иное, как отказ от привычных отношений с литературой через призму "Парта-Учитель". По такому принципу работают почти все литературные проекты в Самаре. "Цифра" и "Ламповый" — это нужные запросы в поисковой строке для тех, кто хочет сходить на литературный вечер.

Но представим, что вы уже были на таких мероприятиях, и вам хочется большего. Послушать разборы своих текстов, стать участником семинаров можно в пределах Самарской области, ведь в "ДОЛ Жигули" проходит всероссийский фестиваль имени Михаила Анищенко. Поэты и прозаики зачастую довольно закрытые люди, и этот фестиваль — некий вызов для каждого, кто решил туда поехать. Впечатления от поездки зависят исключительно от вас. Когда кончаются лекции и семинары, вы сами для себя решаете, остаться в комнате и лечь спать, или выйти к людям со схожими интересами, которые приехали с самых разных точек страны. Возвращаясь домой, вы всегда находитесь в раздрае и смятении — нужно заново вливаться в привычный образ жизни. В очной беседе с создателем фестиваля Денисом Николаевичем Домарёвым прозвучал вопрос: в чём смысл и идея такого фестиваля? Ответ был предельно прост: идея в том, чтобы собрать людей литературы и помочь им с их творчеством, а смысл каждый найдёт для себя сам. И вот уже 12 лет находят.

Нельзя как-то охарактеризовать поэзию Самары; кажется, трудно подобрать красочные эпитеты для её выражения. Но стихи нужно почувствовать, стоит вчитаться и вслушаться. Поэзия нашего города говорит на своём языке, который может заинтересовать далеко не только местных.

Во всяком случае, теперь вы знаете поэтов и где они обитают, а значит — шалость удалась!

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