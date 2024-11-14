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В заварке прошел показ "Кино Будущего"

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13 ноября в музее-галерее "Заварка" состоялся международный студенческий фестиваль ВГИК. В 44-м фестивале принимают участие представители киношкол более 40 стран, а темой этого года стала "Кино будущего". Фестиваль представляет из себя показ дипломных работ студентов ВГИК присутствующим гостям, которые прошли конкурсные этапы. Короткометражки были представлены с разных уголков мира.

В начале показа короткометражек слово взял старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов. Эксперт выразил мнение о том, что документальное кино этого года стало не таким же ярким, каким оно было на прошлых фестивалях. Зрителям были представлены такие кинокартины как "Цирк счастья", "Птица", "Сынок", "Неделимое", и "Опалённые".

После каждого фильма происходило мини-обсуждение короткометражки, а в заключение зрители проголосовали за понравившийся фильм по пятибальной системе. Завтра пройдет последний день фестиваля, на котором представят работы студентов в сфере "Игровое кино".

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