В заварке прошел показ "Кино Будущего"

В начале показа короткометражек слово взял старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов. Эксперт выразил мнение о том, что документальное кино этого года стало не таким же ярким, каким оно было на прошлых фестивалях. Зрителям были представлены такие кинокартины как "Цирк счастья", "Птица", "Сынок", "Неделимое", и "Опалённые".

После каждого фильма происходило мини-обсуждение короткометражки, а в заключение зрители проголосовали за понравившийся фильм по пятибальной системе. Завтра пройдет последний день фестиваля, на котором представят работы студентов в сфере "Игровое кино".