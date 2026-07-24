Врач ВСК рассказал о рисках "дачной" диеты летом и составил рейтинг опасных продуктов

24.07.2026 14:10 Читали 10

Лето — самое продуктивное время года для дачников, когда россияне начинают собирать на своих участках урожай из свежих овощей, фруктов и ягод. Однако домашние плоды не всегда безопасны для употребления. На их качество влияют состав почвы, удобрения, пестициды, вода для полива и способы домашнего консервирования. Екатерина Шитова, врач терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, составила рейтинг самых опасных для здоровья продуктов с грядок.

Овощи и фрукты с собственного огорода могут быть опасны, если грядки находятся рядом с дорогой, гаражами, старыми постройками, т. к. в почве могут накапливаться тяжёлые металлы и остатки топлива. Они переходят в растения, особенно в корнеплоды и зелень, и при длительном употреблении такие продукты повышают риск развития хронических и даже онкологических заболеваний. При частом использовании азотных удобрений овощи накапливают нитраты. Особенно уязвимы перед ними маленькие дети — высокие разовые дозы нитратов (например, из шпината или другой зелени) связаны с развитием метгемоглобинемии ("синдром синего ребёнка").

Опасность представляют и микробы — полив грядок водой из открытых водоёмов, удобрение свежим навозом повышают вероятность кишечных инфекций. Свежие фрукты и овощи часто становятся причиной пищевых отравлений при нарушении гигиены на этапе выращивания или сбора урожая.

Самыми опасными продуктами с дачных грядок являются:

— листовые овощи и зелень (салат, шпинат, укроп, петрушка) — они становятся одновременно источником нитратов и микробного загрязнения;

— корнеплоды (морковь, свёкла, редис), выращенные у дорог и промзон — они аккумулируют в составе тяжёлые металлы;

— картофель с позеленевшей кожурой или длинными ростками — содержит повышенный уровень опасного природного токсина соланина;

— домашние овощные консервы из низкокислотных продуктов (фасоль, кабачки, грибы, свёкла, баклажаны) — по данным ВОЗ, такие заготовки чаще всего связаны со вспышками пищевого ботулизма.

Пищевое отравление обычно развивается в течение 30 минут — 24 часов после потребления некачественного продукта и проявляется стандартными признаками — тошнотой, повторяющейся рвотой, схваткообразной болью в животе, жидким стулом, иногда температурой и слабостью.

Стоит насторожиться, если заболели сразу несколько человек, а к симптомам прибавилась выраженная слабость, "туман" или двоение в глазах, опущение век, затруднение речи и глотания, ощущение "комка" в горле, нарастающая одышка. Это может быть ранним проявлением ботулизма, при котором требуется немедленная госпитализации.

"При подозрениях на пищевое отравление важно немедленно прекратить употребление сомнительного продукта, по возможности сохранив его образец в холодильнике. Заболевшему при стандартных симптомах показано питьё маленькими глотками. Также можно принять энтеросорбент, например, активированный уголь или препарат на основе диоктаэдрического смектита. Срочно вызывать скорую нужно при потере сознания, затруднении дыхания, нарушении зрения или речи, многократной рвоте и диарее, крови в стуле, высокой температуре, признаках обезвоживания (редкое мочеиспускание, сухой язык, выраженная жажда), а также при любых признаках отравления у детей и беременных", — Екатерина Шитова, врач терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.