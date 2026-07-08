В Ставропольском районе рабочий отравился газом в колодце

Несчастный случай произошел около 14:35 при проведении работ на территории частного домовладения.
Двое мужчин выполняли эксплуатационные работы, когда оба отравились смесью газов, скопившихся в колодце.
В результате ЧП один из рабочих погиб на месте. Второго мужчину доставили в медицинское учреждение.
"Прокуратура Ставропольского района организовала проверку соблюдения законодательства при проведении эксплуатационных работ, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.
Также по данному происшествию следственными органами СУ СКР по Самарской области организована проверка.