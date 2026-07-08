Обвал грунта в Кинельском районе унес жизни рабочих

08.07.2026 10:09 Читали 7

Во вторник, 7 июля, двое рабочих погибли при обвале грунта в Кинельском районе, еще один попал в больницу, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным прокуратуры Самарской области, ЧП произошло примерно в 13:00 около села Парфеновка во время работ по ремонту трубопровода.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии: анализируют, соблюдались ли на объекте требования безопасности, проверяют техническую документацию и ход выполнения работ.

"Кинельская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.