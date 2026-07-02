Стало известно, из-за чего арестовали главу ПСС Олега Моцаря

02.07.2026 11:00 Читали 53

Причиной претензий к главе поисково-спасательной службы стала закупка от 2025 г. "Оказание услуг по водолазному обследованию в зонах рекреации водных объектов (пляжей) г.о.Самара". Об этом сообщили источники Волга Ньюс.

По версии следствия, ущерб мог быть причинен из-за исчезновения бюджетных средств. В то же время, как стало известно журналисту Волга Ньюс, сам Олег Моцарь не признает вины.

По версии его защиты, мера пресечения (арест) несоразмерна вмененному нарушению - опосредованному хищению 53 тыс. рублей. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи. И для этого использовали катер спасателей. Ущерб от заправки этого катера и составил 53 тыс. рублей. При этом работы выполняли водолазы в неслужебное время. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал.

Напомним, Олегу Моцарю вменили статью УК РФ "Превышение должностных полномочий".