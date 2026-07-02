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УФСБ пресекло деятельность шпиона на территории Самарской области

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Сотрудники УФСБ по Самарской области остановили преступную деятельность самарца, который занимался шпионажем и участвовал в работе экстремистской организации.

Силовиками установлено, что гражданин по заданию, полученному от представителя иностранной организации, неоднократно передавал данные о передвижении военной техники по Самарской области, а также информацию о нахождении на территории региона железнодорожного транспортного узла, используемого в интересах проведения СВО.

Следствие УФСБ завело на задержанного уголовное дело сразу по двум статьям - "Госизмена" и "Участие в деятельности экстремистской организации".

"Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - уточнили в УФСБ России по Самарской области.

Приговор суда вступил в законную силу.

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