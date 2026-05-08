16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова

Читали 16

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

"Тархова обвиняется по пп. "а", "в", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений), п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ч. 1, п. "в" ч. 2, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), пп. "а", "б" ч. 4. ст. 327 УК РФ (подделка документов)", - сообщает облпрокуратура. 

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, убийство произошло в январе 2025 года. По версии следствия, Тарховы были отравлены, а затем их тела Тархова и ее соучастник Дмитрий Метревели заморозили при помощи азота, расчленили и раскидали мешки с частями их тел по мусорным контейнерам.

Преступники похитили имущество убитых, включая предметы одежды и ювелирные украшения. Кроме того, с использованием поддельных официальных документов с банковских счетов были похищены дивиденды, причитавшиеся Тархову. Также при содействии Таисии Киселевой был продан автомобиль, принадлежавший бабушке Екатерины Тарховой. Эпизод с Киселевой также вошел в утвержденное  обвинительное заключение - 79-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в тайном хищении чужого имущества.

Два участника организованной группы - Светлана Метервели и ее племянник Дмитрий Метревели - объявлены в международный розыск, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство. О завершении расследования дела стало известно в конце апреля.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 мая 2026
Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова
ФК "Крылья Советов" получил лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне 2026/27
В Самаре упорядочат передвижение на электросамокатах
Как пройти собеседование, если его оценивает ИИ
В Новокуйбышевске мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу

В России и мире

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Культура и стиль

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Люди

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она