В Самаре упорядочат передвижение на электросамокатах

Департамент транспорта подготовил проект постановления, в соответствии с которым в Самаре планируют упорядочить передвижение на электросамокатах.

Полное название проекта - "Порядок пользования территориями общего пользования для передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе предоставляемых специализированными операторами".

Сейчас электросамокаты в Самаре размещаются беспорядочно и фактически повсеместно. Это создает неудобства для жителей и отрицательно сказывается на облике города и его туристической привлекательности. Городские власти надеются, что подход, при котором будет нормативно закреплена схема мест размещения СИМ с установлением единых правил к разметке мест такого размещения, исправит ситуацию.

В соответствии с документом определены общие требования к расположению мест размещения СИМ: оно допускается лишь в местах, утвержденных специальной схемой. Схему представители дептранса должны сформировать на основе предложений от ИП и юрлиц (в том числе от операторов СИМ), а также от жителей. В предложения, которые принимаются в департаменте (ул. Мориса Тореза, 67а, каб. 5), а также по адресу электронной почты: deptrans@samadm.ru до 20 мая, нужно включить сведения о координатах и адресных ориентирах мест размещения самокатов.

После этого ведомство совместно с сотрудниками Госавтоинспекции рассмотрит поступившие предложения и в течение 10 рабочих дней включит в схему (либо откажет).

Кроме того, "Порядок размещения" определяет: самокаты не должны препятствовать нормальному передвижению пешеходов, лиц, использующих для передвижения СИМ, велосипедистов и других участников дорожного движения, входу и выходу из зданий, пешеходных переходов, общественного транспорта.

"Размещенные СИМ должны стоять на подножке, не опираясь на объекты уличной инфраструктуры (перила, ограждения, дорожные знаки, указатели, светофоры, фонарные столбы, опоры освещения, малые архитектурные формы) и другие предметы, не предназначенные для крепления СИМ. При размещении СИМ не допускается блокировать доступ к другим СИМ. СИМ, предоставляемые в аренду операторами СИМ, размещаются на территориях общего пользования городского округа Самара исключительно в местах размещения, включенных в Схему. Стоянка СИМ должна осуществляться в границах мест, обозначенных специальной дорожной разметкой, при наличии таковой", - отмечается в тексте проекта.

Также в документе прописаны обязанности операторов СИМ и определены правила пользования электросамокатами. В частности, запрещено пользоваться мобильником во время движения, кататься в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, брать "на борт" пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, перевозить негабаритные грузы. Скорость передвижения не должна превышать 25 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях - 15 км/ч. Нельзя управлять самокатом, держась лишь одной рукой, буксировать велосипеды и мопеды и т.п.

Контроль за соблюдением порядка будет обеспечивать дептранс совместно с департаментом городского хозяйства и экологии.

 

