ФК "Крылья Советов" получил лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне 2026/27

По итогам заседаний рассмотрено 22 комплекта документов от клубов и приняты следующие решения:
Выданы Лицензии РФС I / УЕФА футбольным клубам:
1. "Краснодар" г. Краснодар Лицензия РФС I и УЕФА
2. "Зенит" г. Санкт-Петербург Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский
3. ЦСКА г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
4. "Спартак-Москва" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА + УЕФА женский
5. "Динамо-Москва" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
6. "Локомотив" г. Москва Лицензия РФС I и УЕФА
7. "Балтика" г. Калининград Лицензия РФС I и УЕФА
8. "Ростов" г. Ростов-на-Дону Лицензия РФС I
9. "Крылья Советов" г. Самара Лицензия РФС I
10. "Акрон" г. Тольятти Лицензия РФС I
11. "Динамо" г. Махачкала Лицензия РФС I
12. "Рубин" г. Казань Лицензия РФС I
13. "Ахмат" г. Грозный Лицензия РФС I
14. "Оренбург" г. Оренбург Лицензия РФС I
15. "Пари НН" г. Нижний Новгород Лицензия РФС I
16. "Сочи" г. Сочи Лицензия РФС I
17. "Факел" г. Воронеж Лицензия РФС I
18. "Родина" г. Москва Лицензия РФС I
19. "Урал" г. Екатеринбург Лицензия РФС I
20. "Ротор" г. Волгоград Лицензия РФС I
Часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные комиссией сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов.