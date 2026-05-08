Как пройти собеседование, если его оценивает ИИ

08.05.2026 09:08 Читали 15

В России ИИ все чаще используют для первичного отбора кандидатов, а 14% работодателей даже проводят видеоинтервью с ИИ-ассистентами. Поэтому соискателю важно готовиться не только к разговору с рекрутером, но и к собеседованию, которое может анализировать алгоритм.

По словам Татьяны Сеземиной, эксперта направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1), главное на таком интервью — говорить структурно, последовательно и без противоречий.

"Если собеседование записывается, ИИ может анализировать не только отдельные ответы, но и общий ход разговора: какие компетенции кандидат подтверждает примерами, насколько логично описывает свой опыт, не расходятся ли его слова в разных частях интервью. Поэтому лучше заранее подготовить несколько рабочих кейсов. Например, не просто сказать: "я занимался продажами", а дать более конкретный ответ: "вел B2B-клиентов в сегменте малого бизнеса, работал с CRM, за квартал увеличил повторные продажи на 15%". Или вместо "участвовал в аналитике" сказать: "собирал данные по заявкам клиентов, нашел причину роста отказов и предложил изменить скрипт, после чего конверсия выросла". Такие ответы понятны и реальному рекрутеру, и системе", — пояснила эксперт.

Перед интервью стоит сверить свои ответы с вакансией. Если в описании указаны конкретные задачи, навыки, инструменты или требования к опыту, лучше заранее продумать, как они соотносятся с вашей практикой, и назвать их прямо во время разговора.

На этапе подготовки ИИ можно использовать как тренажер. Например, загрузить в нейросеть описание вакансии и попросить составить список типовых вопросов, которые может задать рекрутер или нанимающий руководитель. После этого можно подготовить черновики ответов на основе своего опыта и потренироваться в формате "тест-интервью": попросить ИИ задавать вопросы и оценивать, насколько ответы звучат структурно и логично.

Отдельно важно следить за последовательностью рассказа на самом собеседовании. Если кандидат сначала говорит, что самостоятельно вел проект, а позже уточняет, что отвечал только за рассылку писем, это может снизить доверие. Лучше сразу обозначать свою зону ответственности: "проект вел руководитель, а я отвечал за сбор данных и коммуникацию с подрядчиком".

При этом кандидат имеет право уточнить, записывается ли разговор и как будут использоваться аудио- или видеоданные. Если компания ведет запись интервью без понятного предупреждения, это повод задать дополнительные вопросы о том, как в дальнейшем будут обрабатываться данные.

В будущем ИИ-рекрутеры могут чаще проводить первичные интервью в массовом найме: задавать базовые вопросы, проверять мотивацию, рассказывать о компании и передавать рекрутеру краткое резюме разговора. Но финальная оценка кандидата все равно останется за человеком.