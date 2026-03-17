Страховой Дом ВСК подтвердил качество управления, соответствующее международным стандартам

Страховой Дом ВСК успешно прошел плановый инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов. Орган по сертификации ООО "ИСО КОНСАЛТИНГ" подтвердил высокий уровень организации бизнес-процессов компании и продлил действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию.

В ходе инспекционного контроля эксперты органа по сертификации провели детальный анализ документации компании, а также серию рабочих встреч и интервью с руководителями и сотрудниками ключевых подразделений ВСК. Особое внимание уделялось оценке результативности процессов, клиентоориентированности и соблюдению высоких стандартов качества при урегулировании убытков.

Успешное прохождение проверки и подтверждение действия сертификата свидетельствуют о зрелости системы управления Страхового Дома ВСК и ее способности неизменно предоставлять услуги высокого качества, отвечающие строгим критериям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Сертификация СМК является для ВСК одним из приоритетных направлений развития с 2012 года. Ежегодное подтверждение сертификата служит объективным доказательством стабильности и непрерывного совершенствования всех внутренних процессов компании.

Следование принципам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) позволяет ВСК не только поддерживать высокую конкурентоспособность на страховом рынке, но и гибко реагировать на изменения клиентоориентированности, оптимизировать операционные издержки и повышать эффективность взаимодействия между подразделениями.