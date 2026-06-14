14 июня в Самаре зазвучали звуки дрифта

Победителями первого этапа сезона этого года стали:

Сергей Ермаков — 1 место

Артём Четвериков — 2 место

Андрей Четвериков — 3 место

"Проводится мероприятие на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, для обеспечения безопасности дорожного движения. Мы таким образом убираем гонщиков с улиц, давая им возможность "выпустить пар" на гоночном треке. Ведь если не будет подобных мероприятий, то они все окажутся на улицах, чего мы все с вами не хотим. Во-вторых, чтобы подарить людям хоть не надолго, но радость и позитивные эмоции. Согласитесь, в наше не очень простое время это дорогого стоит. А почему это главное событие этого лета… А вы можете хоть что-то назвать более динамичное, наполненное экшеном, интересными машинами и проводимое на таких скоростях у нас в области?", — рассказали организаторы события Drift That.