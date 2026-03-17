В Самарской области состоялся зимний фестиваль комплекса ГТО

В Самарской области в рамках реализации государственной программы "Спорт России" в феврале и марте 2026 г. проходил фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения.

Фестиваль приурочен к 95-летию создания исторического всесоюзного комплекса ГТО: впервые нормативы комплекса были утверждены и опубликованы 11 марта 1931 года. Современный комплекс ГТО был возрожден в 2014 г. указом Президента России. Нормативы доступны для всех желающих от 6 лет и старше. В Самарской области к движению ГТО с 2014 г. присоединилось свыше 700 000 человек.

В 2026 г. областной фестиваль ГТО среди всех категорий населения проводился в два этапа. Первый, массовый этап в формате физкультурно-массовых мероприятий прошел на территории муниципалитетов региона, а также в образовательных организациях Самарской области.

Второй, региональный этап проходил в очном формате. В соревнованиях среди обучающихся образовательных организаций Самарской области приняли участие школьники в возрастных группах 14-15 и 16-18 лет. Более 100 участников соревновались в личном и командном многоборье, а также в эстафете "Гонка ГТО". Победителем соревнований стала команда Юго-Западного территориального управления министерства образования Самарской области. В личном первенстве сильнейшими стали Вера Серенкова, Гордей Исаев, Анастасия Ерофеева и Прохор Лукьяненко.

Школьники также посетили интерактивную площадку по управлению дронами: знакомство с современными технологиями, которые вскоре войдут в комплекс ГТО, осуществляется в рамках реализации поручения Президента РФ. Также школьникам была представлена выставка проекта "Страна героев" Государственного музея спорта Минспорта России — комиксы и архивные материалы о жизни и подвигах спортсменов, проявивших мужество во время СВО.

Региональный этап фестиваля среди взрослых — участников от 20 до 59 лет — прошел 15 марта на трассах лыжной базы "Чайка" в формате зимней комплексаной эстафеты с элементами бега, лыжных гонок, стрельбы, спортивного ориентирования и силовых испытаний ГТО. Также состоялись соревнования по перетягиванию каната. В фестивале приняли участие 25 команд из разных городов и районов Самарской области. В командном зачете победителем стала сборная Челно-Вершинского района области, в перетягивании каната первенствовал Нефтегорский район. В личных соревнованиях лучшие результаты показали Диана и Ярослав Антиповы, Мария Маркина, Дмитрий Корнеев, Ольга Кудряшова и Виктор Логинов.

"Движение ГТО мы поддерживаем. Это замечательно, что люди всех возрастов придерживаются здорового образа жизни, выходят на старт и выполняют нормативы. Для нашего региона фестиваль ГТО — знаковое событие для всей нашей физкультурной общественности, — поделился координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутата Самарской губернской думы Роман Балтер. — В Самарской области мы стараемся создавать условия, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. В прошлом году, например, в регионе открыли сто новых спортивных сооружений. В этом вижу огромную заслугу секретаря реготделения партии, губернатора Вячеслава Федорищева. Он инициировал программу "Земский тренер", поддерживает наших именитых спортсменов, паралимпийцев, детские спортивные школы и секции. Наша задача — сделать так, чтобы вся необходимая инфраструктура для жизни и занятий спортом была в шаговой доступности, причем во всех муниципалитетах без исключения. Эта работа ведется постоянно: по народной программе партии "Единая Россия" строятся современные ФОКи, появляются "умные" спортивные площадки, открываются спортивные секции и школьные спортзалы. А такие фестивали служат отличным примером здорового и спортивного образа жизни не только для молодежи, но и для всех нас".

Фестивали комплекса ГТО проводятся в Самарской области ежегодно для различных групп населения: дошкольников, школьников, студентов, трудовых коллективов, семейных команд, лиц серебряного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовиться и принять участие в выполнении испытаний ГТО может каждый желающий при наличии медицинского допуска. К услугам населения региона работают 88 центров тестирования комплекса ГТО во всех городах и районах Самарской области.