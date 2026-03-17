16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области состоялся зимний фестиваль комплекса ГТО

Читали 11

В Самарской области в рамках реализации государственной программы "Спорт России" в феврале и марте 2026 г. проходил фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди всех категорий населения.

Фестиваль приурочен к 95-летию создания исторического всесоюзного комплекса ГТО: впервые нормативы комплекса были утверждены и опубликованы 11 марта 1931 года. Современный комплекс ГТО был возрожден в 2014 г. указом Президента России. Нормативы доступны для всех желающих от 6 лет и старше. В Самарской области к движению ГТО с 2014 г. присоединилось свыше 700 000 человек.

В 2026 г. областной фестиваль ГТО среди всех категорий населения проводился в два этапа. Первый, массовый этап в формате физкультурно-массовых мероприятий прошел на территории муниципалитетов региона, а также в образовательных организациях Самарской области.

Второй, региональный этап проходил в очном формате. В соревнованиях среди обучающихся образовательных организаций Самарской области приняли участие школьники в возрастных группах 14-15 и 16-18 лет. Более 100 участников соревновались в личном и командном многоборье, а также в эстафете "Гонка ГТО". Победителем соревнований стала команда Юго-Западного территориального управления министерства образования Самарской области. В личном первенстве сильнейшими стали Вера Серенкова, Гордей Исаев, Анастасия Ерофеева и Прохор Лукьяненко.

Школьники также посетили интерактивную площадку по управлению дронами: знакомство с современными технологиями, которые вскоре войдут в комплекс ГТО, осуществляется в рамках реализации поручения Президента РФ. Также школьникам была представлена выставка проекта "Страна героев" Государственного музея спорта Минспорта России — комиксы и архивные материалы о жизни и подвигах спортсменов, проявивших мужество во время СВО.

Региональный этап фестиваля среди взрослых — участников от 20 до 59 лет — прошел 15 марта на трассах лыжной базы "Чайка" в формате зимней комплексаной эстафеты с элементами бега, лыжных гонок, стрельбы, спортивного ориентирования и силовых испытаний ГТО. Также состоялись соревнования по перетягиванию каната. В фестивале приняли участие 25 команд из разных городов и районов Самарской области. В командном зачете победителем стала сборная Челно-Вершинского района области, в перетягивании каната первенствовал Нефтегорский район. В личных соревнованиях лучшие результаты показали Диана и Ярослав Антиповы, Мария Маркина, Дмитрий Корнеев, Ольга Кудряшова и Виктор Логинов.

"Движение ГТО мы поддерживаем. Это замечательно, что люди всех возрастов придерживаются здорового образа жизни, выходят на старт и выполняют нормативы. Для нашего региона фестиваль ГТО — знаковое событие для всей нашей физкультурной общественности, — поделился координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутата Самарской губернской думы Роман Балтер. — В Самарской области мы стараемся создавать условия, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. В прошлом году, например, в регионе открыли сто новых спортивных сооружений. В этом вижу огромную заслугу секретаря реготделения партии, губернатора Вячеслава Федорищева. Он инициировал программу "Земский тренер", поддерживает наших именитых спортсменов, паралимпийцев, детские спортивные школы и секции. Наша задача — сделать так, чтобы вся необходимая инфраструктура для жизни и занятий спортом была в шаговой доступности, причем во всех муниципалитетах без исключения. Эта работа ведется постоянно: по народной программе партии "Единая Россия" строятся современные ФОКи, появляются "умные" спортивные площадки, открываются спортивные секции и школьные спортзалы. А такие фестивали служат отличным примером здорового и спортивного образа жизни не только для молодежи, но и для всех нас".

Фестивали комплекса ГТО проводятся в Самарской области ежегодно для различных групп населения: дошкольников, школьников, студентов, трудовых коллективов, семейных команд, лиц серебряного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подготовиться и принять участие в выполнении испытаний ГТО может каждый желающий при наличии медицинского допуска. К услугам населения региона работают 88 центров тестирования комплекса ГТО во всех городах и районах Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 17 марта 2026
Страховой Дом ВСК подтвердил качество управления, соответствующее международным стандартам
Слесарь из Самарской области осужден за госизмену
В России и мире

Коммерческий департамент и центральный маркетинг Авито возглавил Тимур Мерлин

В Авито назначен новый руководитель — Тимур Мерлин будет отвечать за развитие двух направлений: центрального маркетинга и коммерческого департамента. Главный фокус в развитии — применение GenAI и data-driven-подходов. То есть ключевые процессы маркетинга и коммерции — от планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей генеративного ИИ. Это отражает новый подход для рынка — в 2025 году Авито принял стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы"

Началась регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре "Мир танков", приуроченный к одноименной просветительской акции "Диктант Победы — 2026". Организаторы соревнования — "Ростелеком", партия "Единая России", Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия "Леста", Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд "Сколково". В 2025 году в "Диктанте Победы" приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран мира.

Культура и стиль

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Перевозку пациентов скорой помощи Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит работу выездных бригад в Самаре и области. Речь идет о продлении аутсорсинга автопарка службы.

Он и она