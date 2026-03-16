САТОБ завершил гастроли в Большом театре в рамках "Золотой Маски"

12 марта коллектив Шостакович Опера Балет завершил гастроли на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля "Золотая Маска".

С 9 по 12 марта на главной сцене страны для зрителей столицы и членов жюри фестиваля были представлены две постановки, номинированные на самую престижную театральную премию: программа одноактных балетов "Балеты Императорского двора" (фантастический балет "Роман Бутона розы" Р. Дриго, аллегорический балет "Времена года" А. Глазунова) и балет-феерия П. И. Чайковского "Щелкунчик". Каждую из них театр показали дважды, открыв своими спектаклями 32-й фестиваль "Золотая Маска".

Гастроли проходили под руководством художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака.

Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов "Золотой Маски" прошедшего сезона. Оперу "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха члены жюри увидят на сцене Шостакович Опера Балет в мае.
"Номинирование сразу трех спектаклей на самую престижную театральную премию страны имеет для нас особое значение именно в год, когда Шостакович Опера Балет готовится отметить свое 95-летие. И к этой дате мы подходим с серьезным багажом творческих побед и достижений. Среди них "Золотая Маска", которую по итогам прошлого сезона получила наша постановка оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита". Впереди большие планы. Уже через две недели мы начинаем крупный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", далее приступаем к масштабной постановке оперы Дмитрия Шостаковича "Нос". А в завершении этого творческого тура мы представляем столичной публике и членам жюри совершенно особенную постановку балета "Щелкунчик", какую можно увидеть только в нашем театре", — рассказал Евгений Хохлов.

Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего "Щелкунчика" на премьере.

Спектакль был воссоздан по сохранившимся эскизам декораций и костюмов, фотографиям спектакля. Только в самарском театре зрители могут видеть фрагменты оригинальной хореографии, созданной Львом Ивановым, воссозданные на основе так называемых Гарвардских записей Николая Сергеева и его помощников, записанных по системе Владимира Степанова, а также участников спектаклей трупп "Интернациональный балет" и "Сэдлерс-Уэлс" в Англии.

"Восстановить спектакль XIX века в веке XXI вполне возможно, во многих архивах, библиотеках, системах записи танцев сохранились эскизы декораций, костюмов, либретто, многочисленные свидетельства современников. Но, конечно, это не совсем тот спектакль, который видели Петр Ильич Чайковский и Мариус Петипа. Это лишь образ театра XIX века — русского Императорского балета.

Только в этом спектакле звучат два музыкальных номера из рукописей Чайковского, не исполнявшиеся ранее. Несмотря на то, что эта партитура очень известна, дирижер всегда смотрит на нее новыми глазами, приступая к постановке. А учитывая, что здесь есть номера, которые никогда не исполнялись, нашим оркестром под управлением Евгения Дмитриевича Хохлова — дирижера-постановщика спектакля и художественного руководителя театра была проведена огромная исследовательская работа", — рассказал заслуженный артист РФ Юрий Бурлака.

12 марта в 12.00 и 19.00 партии исполнили: Клара / Фея Драже — Полина Чеховских, Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России и Самарской области (дебют); Принц Оршад — Выломов Николай, Сергей Гаген; Фриц — Искандар Абельгузин; Дроссельмейер — Дмитрий Сагдеев; Президент Зильбергаус — Павел Чернышов; Госпожа Зильбергаус — Ульяна Шибанова; Король мышей — Дмитрий Мамутин; Кукла Щелкунчик — Луис Эдуардо Франке, Максим Маренин; Дедушка — Кирилл Софронов, заслуженный артист Самарской области; Бабушка — Ольга Марочкина; Няня — Юлия Мамутина; Королева Конфитюренбурга— Ольга Савельева; Коломбина — Анастасия Голощапова, Софья Туманова; Арлекин — Ринтаро Мукаи; Рекрут — Денис Мазанов; Маркитантка — Манаэ Банно; Ирландец — Максим Морозов; Зайчик-барабанщик— Искандар Абельгузин.

Практически всю первую картину спектакля исполняют дети — студенты Самарского хореографического училища, которые заняты во многих репертуарных спектаклях театра. В ряду постановок "Щелкунчик" особенный. В нем много детских партий и, главное, есть сольная партия маленькой Клары, которую по традиции исполняют младшие девочки. На Новой сцене Большого театра ее исполнила Алиса Пономарева.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция — Юрий Бурлака. Художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года). Художник по костюмам — Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарева 1892 года). Художник по свету — Александр Наумов.

Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра. Дюма (1802-1870) "История Щелкунчика" (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Фестиваль "Золотая маска" проходит при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры города Москвы, Президентского фонд культурных инициатив, генеральный спонсор — Сбер.

