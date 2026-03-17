Слесарь из Самарской области осужден за госизмену

17.03.2026 09:53

Самарский областной суд вынес приговор в отношении слесаря механосборочных работ одного из предприятий оборонно‑промышленного комплекса региона. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству".

По данным УФСБ России по Самарской области, в период с 2023 по 2024 г. фигурант дела из корыстной заинтересованности осуществлял оптико‑электронную разведку в отношении оборонной продукции, производимой предприятием и через мессенджер Telegram направлял представителю СБУ фотографии деталей авиационных двигателей. Переданные сведения касались компонентов, используемых в военно‑транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.

Решением Самарского областного суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.