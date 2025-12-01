Психолог ВСК: 20 дней в состоянии стресса могут сократить жизнь на 10 часов

16+
В ноябре традиционно проводится день борьбы со стрессом. Его цель — повышение осведомлённости о проблеме, причинах возникновения и методах борьбы со стрессом. Елена Куперштейн, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, правда ли стресс может стать причиной проблем со здоровьем, какие недуги он провоцирует и как этого избежать.

Психосоматика — это состояние, когда психологические факторы, такие как стресс и подавленные эмоции, влияют на возникновение и течение соматических заболеваний. Стресс активирует гормоны экстренного реагирования (адреналин, норадреналин), что влияет на работу органов и систем организма. В 1930-х годах психоаналитик Франц Александер выделил список из семи классических психосоматических заболеваний (так называемая "Чикагская семерка"). К ним относятся: гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, нейродермит и гипертиреоз (тиреотоксикоз). В настоящее время список дополнился сахарным диабетом второго типа, ожирением, ишемической болезнью сердца. Также учёные причисляют к психосоматозам мигрень, синдром раздражённого кишечника, радикулит, кишечные колики, псориаз, хронический панкреатит, витилиго, дискинезию желчного пузыря и бесплодие без патологии репродуктивной системы.

В основе психосоматических заболеваний лежат внутриличностные конфликты, невыраженные эмоции и постоянное внутреннее напряжение. Отдельные негативные эмоции сами по себе не являются причиной болезней, но хронический стресс и подавленные эмоции значительно влияют на организм и могут ухудшить состояние здоровья. Дело в том, что у организма не получается эффективно справляться с хроническим или эпизодическим, но сильным стрессом. Это чаще всего это обусловлено генетической предрасположенностью. Гормоны стресса вырабатываются в чрезмерном количестве и продолжают выделяться, даже когда напряженная ситуация уже закончилась. Организм может несоразмерно бурно реагировать даже на мелкий раздражитель. Ситуацию могут усугублять алкогольная или наркотическая зависимость, бессонница и общее переутомление.

Хронический стресс бьет по наиболее уязвимой части организма человека. У кого-то это сердечно-сосудистая система, у других — дыхательная, пищеварительная и т. д.

Важно также уметь отличать стресс от других проблем — депрессии, тревожности. Тревога — это стойкое внутреннее чувство беспокойства и опасений, часто не связанное с конкретным внешним раздражителем. А депрессия — хроническое расстройство настроения с подавленностью, утратой интереса к жизни, снижением энергии и изменениями в мышлении. Стресс же является реакцией организма на внешние неблагоприятные факторы, которая может быть кратковременной или хронической.

Все эти состояния различаются по продолжительности, симптоматике и влиянию на психическое и физическое здоровье. Хронический стресс ускоряет износ нервной системы, снижает иммунитет и может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению обмена веществ и ускоренному старению. Так, примерно 20 дней в состоянии стресса могут сократить жизнь на 10 часов, если уровень стресса высокий и хронический.

При этом в умеренных дозах стресс даже может быть полезен — он активизирует работу мозга, повышает концентрацию, мобилизует ресурсы организма для адаптации и решения задач. Это называется "эустресс" — положительный стресс.

Еще один интересный факт — психологический стресс может быть "заразным" в социальном контексте. Например, передаваться через эмпатию при контакте с людьми, испытывающими нервное напряжение. Это явление называется эмоциональным заражением и связано с передачей эмоциональных состояний через поведение и невербальные сигналы. Например, его может спровоцировать длительное обсуждение отрицательных событий или негативных новостей.

"Чтобы стресс не накапливался, необходимо учиться проживать его безопасными способами. Негативные эмоции точно нельзя заедать. Помогают справиться с нервным напряжением техники глубокого дыхания с фокусом на продолжительном вдохе, применение методик телесно-ориентированной терапии, ведение дневника эмоций для осознания и переработки накопившихся чувств. Также полезна практика "ментального детокса" — ограничение информационного и эмоционального воздействия на определённое время. Помогает и творчество — самовыражение через искусство или музыку снимает внутреннее напряжение. Подойдут занятия танцами, игра на музыкальных инструментах, вокал, методы переключения внимания через микро-активности, например, быстрое рисование или рукоделие. Не стоит забывать и об осознанном пребывании в природе", — добавила Елена Куперштейн, клинический психолог, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

