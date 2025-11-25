16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы

Читали 28

Команда платформы для разработки ПО "Сфера" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) завершила тестирование модуля "Сфера: Обезличивание данных" и приступила к промышленному внедрению его в компании Росгосстрах. Решение стало заменой самописных механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота Росгосстрах сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. Сфера стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

"Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой "Сфера" заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз", — отметил Василий Саутин, коммерческий директор платформы разработки ПО "Сфера".

"Для нас был критически важен инструмент, который гарантированно обеспечивал бы защиту персональных данных, исключал риски утечек конфиденциальных сведений и при этом сохранял консистентность данных в разных базах. Ранее для этого использовалось несколько разных скриптов и подходов, что иногда приводило к дублированию логики и сложностям с воспроизводимостью результатов. Внедрение единого решения позволило в кратчайшие сроки стандартизировать процесс обезличивания во всех системах и обеспечить соответствие требованиям регуляторов", — прокомментировал Кирилл Золотухин, директор департамента качества СК "Росгосстрах".

Версия для печати

Новости

Назад. 25 ноября 2025
Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы
Повышенный холестерин: врач ВСК отвечает на 3 самых частых вопроса о питании и образе жизни
Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей
Число жертв атаки БПЛА в Сызрани выросло до трех
Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в массовом ДТП

В России и мире

Встречаемся в цифровом офисе: "Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное <a href="https://xn----itbabxcckrckmrm.xn--p1ai/download-rtk-sharing/" target="_blank">приложение для смартфона</a>. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она