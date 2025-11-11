16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п.

Читали 6

РСХБ обновил условия льготной программы "Семейная ипотека". С 5 ноября 2025 года первоначальный взнос по программе снижен с 30,01% до 20,01%. Новые условия доступны для покупки недвижимости у застройщиков-партнеров банка, заключивших договоры о проектном финансировании. Решение снизить первоначальный взнос направлено на поддержку семей с детьми и повышение доступности ипотечных кредитов.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента), срок ипотечного кредита — до 30 лет. Семейная ипотека от РСХБ доступна для покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области с максимальным лимитом в 12 млн рублей. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

Программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица).

Участниками льготной ипотеки могут стать семьи с одним ребёнком младше 7 лет, семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет. Возраст детей должен соответствовать условиям программы на дату заключения кредитного договора.

"Семейная ипотека остается ключевым инструментом государственной поддержки для улучшения жилищных условий по льготным условиям и одним из самых популярных продуктов среди заёмщиков банка. Мы стремимся сделать условия по льготным программам доступными для большего числа россиян, особенно для тех, кому важно обеспечить комфортные условия проживания для своей семьи. Теперь заемщикам станет проще приобрести жилье, особенно в новых проектах, реализуемых партнерами РСХБ", — комментирует Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе семейной ипотеки возможно на официальном сайте банка rshb.ru или обратившись в ближайшее отделение РСХБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 ноября 2025
РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п.
ВСК: 82% россиян считает ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16%
От потопа до пожара: реальные истории, как страхование жилья спасло бюджеты клиентов ВСК

В России и мире

Запустить баннер на главной странице Авито можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на Авито — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет Авито Рекламы. Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения Авито на всех устройствах.

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

Культура и стиль

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она