РСХБ снизил первоначальный взнос по семейной ипотеке на 10 п.п.

РСХБ обновил условия льготной программы "Семейная ипотека". С 5 ноября 2025 года первоначальный взнос по программе снижен с 30,01% до 20,01%. Новые условия доступны для покупки недвижимости у застройщиков-партнеров банка, заключивших договоры о проектном финансировании. Решение снизить первоначальный взнос направлено на поддержку семей с детьми и повышение доступности ипотечных кредитов.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента), срок ипотечного кредита — до 30 лет. Семейная ипотека от РСХБ доступна для покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области с максимальным лимитом в 12 млн рублей. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

Программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица).

Участниками льготной ипотеки могут стать семьи с одним ребёнком младше 7 лет, семьи, в которых есть не менее двух несовершеннолетних детей, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида младше 18 лет. Возраст детей должен соответствовать условиям программы на дату заключения кредитного договора.

"Семейная ипотека остается ключевым инструментом государственной поддержки для улучшения жилищных условий по льготным условиям и одним из самых популярных продуктов среди заёмщиков банка. Мы стремимся сделать условия по льготным программам доступными для большего числа россиян, особенно для тех, кому важно обеспечить комфортные условия проживания для своей семьи. Теперь заемщикам станет проще приобрести жилье, особенно в новых проектах, реализуемых партнерами РСХБ", — комментирует Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе семейной ипотеки возможно на официальном сайте банка rshb.ru или обратившись в ближайшее отделение РСХБ.