Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16%

11.11.2025 16:41 Читали 7

Россельхозбанк увеличил максимальную доходность по вкладам для новых вкладчиков.

Запущены новые сроки 2 и 4 месяца по вкладам "Свой вклад" (без пополнения и снятия) и "Ультра Доходный". Максимальные ставки — 16% годовых по "Своему вкладу" и 16,1% годовых по "Ультра Доходному" — стали доступны новым вкладчикам при открытии на 2 месяца через мобильное приложение или Интернет-банк.

"Россельхозбанк стремится сделать условия для новых клиентов максимально привлекательными. Для этого мы повысили процентную ставку по двухмесячному вкладу — одному из наиболее востребованных продуктов, обеспечивающему клиентам высокую прибыль в короткие сроки", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.