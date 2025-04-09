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В Самарской области разыскивают подозреваемого в надругательстве над ребенком

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В Челно-Вершинском районе Самарской области разыскивают подозреваемого в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошел в с. Челно-Вершины. По версии следствия, к преступлению причастен уроженец села Андрей Калмыков. Его объявили в розыск.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Следственное управление просит всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщить ее по круглосуточному номеру телефона следственного управления: 8(846) 300-7-114.

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Назад. 09 апреля 2025 Вперед.
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